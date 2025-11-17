「新庄監督のファインプレーは先発投手に完投グセをつけさせたこと」辛口・エモヤンも太鼓判、日ハムを最下位から大躍進させた“新庄哲学”

球界のご意見番・江本孟紀氏は日本ハム・新庄剛志監督は「誰よりも“野球の本質”を見ている」と語る。若手育成に徹底的に注力し、ロッテを“カモ”にして貯金を積み、先発投手には完投を求める。2年連続最下位からの急浮上は偶然ではない--いま日本ハムで起きている変革の根底には新庄監督の哲学があるという。

新庄監督を推したい理由

現在のプロ野球界で、私が推したい１人が日本ハムの新庄監督だ。



彼が監督に就任したのが、2021年10月のこと。その年のシーズンを５位で終えた日本ハムだが、シーズン中には問題を起こした中田翔を無償トレードで巨人に放出している。



さらには西川遥輝や大田泰示といった主力選手も事実上の自由契約とし、まさしく刷新を図る最中であった。



彼の采配で注目したいのは、「若い選手を抜擢し続けたこと」である。具体的には、チームの中心打者として君臨している万波中正（2018年ドラフト４位）を筆頭に、田宮裕涼（2018年ドラフト６位）、上川畑大悟（2021年ドラフト９位）、水野達稀（2021年ドラフト３位）と、枚挙に暇がない。フレッシュな顔ぶれが、グラウンド狭しと走り回っている。



最下位で終えた監督１年目のシーズンオフに、中軸を担っていた近藤健介が、「優勝できるチームで戦いたい」という理由で、ソフトバンクにFA移籍した。これによって既存の戦力を磨き上げる必要性がさらに加速したといえる。



翌2023年シーズンも引き続き最下位に終わってしまったのだが、決して無駄な１年ではなかった。チームを解体しつつ、一軍で活躍できる選手を見出す。そんなやり方が、過渡期の日本ハムに適合した。若手に実戦経験を積ませていくことで、徐々にチーム力は底上げされていった。



そして迎えた2024年シーズンは、2位にまで躍進するのだ。このとき見逃せない点が１つある。それは対戦相手のなかに「カモ」を作って、思い切り貯金をしていたことだ。

ロッテをカモにして、2024年シーズンは２位に躍進した

2024年に日本ハムがカモにしたチーム、それはロッテだった。パ・リーグの５球団と交流戦の対戦成績は、次のとおりである。



対ソフトバンク：12勝12敗１分

対ロッテ：18勝６敗１分

対楽天：13勝10敗２分

対オリックス：12勝12敗１分

対西武：13勝10敗２分

交流戦：７勝10敗１分



この年の日本ハムのシーズン成績は75勝60敗８分。ロッテから作った12もの貯金が、かなり効いている。新庄監督になってから、ロッテとの対戦成績は2022年、2023年ともに11勝14敗だった。過去２年から一転して、大きく勝ち越したことがわかる。



ロッテ戦でとくに相性が良かった投手は、左腕の加藤貴之である。７試合に投げて５勝１敗、防御率1.85と大活躍。ロッテに対しては通算でも20勝６敗、勝率７割６分９厘と、抜群の好成績を残している。早い話が、加藤は「ロッテキラー」ということになる。このような投手を起用しない手はない。もし、ロッテ戦の成績が12勝12敗のイーブンだったらどうなっていたのか―。日本ハムのチーム成績は69勝66敗８分、ロッテは77勝60敗６分で、２位の日本ハムと３位のロッテの順位は入れ替わっていた。



そう考えると、2024年の日本ハムの躍進は、加藤のロッテ戦での好投抜きには語れない。

「先発投手に完投グセをつけさせた」新庄監督のファインプレー

新庄監督の功績に、「先発投手に完投グセをつけさせたこと」も挙げられる。たんに完投させたのではない。「完投グセ」に価値がある。私が現役のころならいざ知らず、継投策を用いることをよしとする今の野球界において、ある意味「プロ野球のあるべき姿」に戻したといえよう。



新庄監督が就任して以降（2022年から2025年まで）、パ・リーグ全体の先発投手陣の完投数は次のとおりである。※チームの順番はその年のチーム成績順



2022年 オリックス９、ソフトバンク８、西武２、楽天３、ロッテ３、日本ハム９

2023年 オリックス５、ロッテ１、ソフトバンク４、楽天１、西武10、日本ハム８

2024年 ソフトバンク５、日本ハム11、ロッテ９、楽天６、オリックス５、西武６

2025年 ソフトバンク５、日本ハム23、オリックス６、楽天３、西武10、ロッテ４



2022年から2024年までの３年間を見ていると、日本ハムの完投数はパ・リーグのなかでは多い部類だった。それが2025年シーズンには、完投数が「23」と飛躍的に増えた。



そこでこの年の日本ハムの完投している先発投手の成績を見ていく。



伊藤大海 27試合登板 14勝８敗 防御率2.52 完投数６

北山亘基 22試合登板 ９勝５敗 防御率1.63 完投数４

加藤貴之 20試合登板 ９勝６敗 防御率3.40 完投数３

金村尚真 28試合登板 ５勝７敗５ホールド 防御率2.93 完投数４

山粼福也 20試合登板 ７勝５敗 防御率2.27 完投数２

達孝太 16試合登板 ８勝２敗 防御率2.09 完投数３

古林睿煬 ７試合登板 ２勝２敗 防御率3.62 完投数１



勝ち頭の伊藤を含め、７人の投手が完投している。何度も申し上げるが、昔なら当たり前のことであっても、令和の今では異例だ。

私が感心しているのは、「新庄監督は野球の本質がわかっている」ということだ。先発投手はできるだけ長いイニングを投げ、できれば完投するのが望ましい。先発で好投している投手を、「6回100球投げ、ゲームを作ったから」という、まったくもって説得力のない理由で降板させてしまうのはナンセンスだと考えているのではないか。

新庄監督がインスタグラムで書いていたこと

新庄監督は自身のインスタグラムで、こんなことを述べている。



「９回投げれるんだというメンタルの慣れ 疲労に耐えれる肩 体力 後は３人の投手が２回完投してくれさえすれば、負けず嫌いの人間が多いこの世界 次は俺がやったる その気持ちが四球を出さない ゴロを打たせてダブルプレーを取り球数を減らさないと完投できない意識が高まり完投人数が増えて行く」（原文ママ）



こう説明したうえで、次のように続ける。



「僕が日本のプロ野球を変えていきたいと言った１つに先発投手は最後までカッコよく投げて試合を終わらせる昭和の野球をもう一度です」（原文ママ）



「カッコよく」というのはいかにも新庄監督らしい表現だが、先発投手を長く投げさせることは私も大賛成である。



さらに、インスタグラムではこんなことも言っている。



「アメリカで3年プレーしましたが、はっきり言って学んだ事は試合に入るまでのスイッチの入れ替えの凄さだけで、後は全て日本の野球の考え方の方が上回ってると個人的に思います 先発投手がもうすぐつかまりそうの想像だけで、中継ぎに変えてたら先発投手の成長を止めてしまう ピンチを抑えるからこそレベルアップするし次につながると僕は判断してこの4年間やって来ての今です」（原文ママ）



私は長年、契約上のこととはいえ、100球をめどに先発投手を降板させるMLBのやり方に疑問を持っていた。ここにきて日本の現場で、ようやくこうしたことを口にする人物が現れてきたのを嬉しく思う。同時に、日本ハムがここ２年間で大きく躍進した理由もよく理解できた。投手は先発完投を目指してこそなのだ。日本ハム以外の11球団でも、こうした考え方が浸透してほしいと願う。

文／江本孟紀

