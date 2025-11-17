初Vの脇元華が18人抜き 佐久間朱莉は年間女王目前【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第34戦「伊藤園レディス」を終えて、最新のメルセデス・ランキングが発表された。
【写真】誇らしげにカップを掲げる脇元華
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー初優勝を果たした脇元華が200ptを獲得。今季通算を562.64ptとして、58位から40位に浮上した。ランキング1位の佐久間朱莉は8位タイに終わり、初の年間女王戴冠は次戦にお預けとなった。それでも2473.61ptで2位の神谷そらとは678.97ptの大差。ビッグタイトル獲得は目前となっている。3位以下は河本結（1722.41pt）、菅楓華（1564.45pt）、高橋彩華（1462.56pt）と続いている。
