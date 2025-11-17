27歳の誕生日を迎えた渋野日向子をマネジャーが祝福&激励 「もう一度」「強くなれ」
渋野日向子のマネジャーが公式インスタグラムを更新。11月15日に誕生日を迎えた渋野を「Happy 27th Birthday」と祝福した。
【写真】渋野と西郷の打点の位置、なんでこんなに違うのか
投稿では笑顔をアップで撮影した写真を公開すると「あなたの笑顔を見てる人達が 笑顔になってくれる瞬間 大好きです」と、周りの人たちまで明るい気持ちにさせてくれる渋野の笑顔を称賛。そして「たくさんのたくさんの皆さま いつも本当にありがとうございます」と熱心に応援をしてくれるファンに感謝した。先週、渋野は自身にとって今季の米国女子ツアー最終戦となる「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」に参戦。上位37位以内に入り、来季のシード権「カテゴリー11」を獲得できるCMEグローブポイントランキング100位以内を目指したが、予選突破はできなかった。投稿の最後にはハッシュタグを添えて「もう一度」「強くなれ」と力強く励ますと、マネジャー自身も「一緒に戦う」と渋野を支えていく前向きな気持ちを表明。投稿を見たファンも「誕生日おめでとう」とお祝い。そして「いつもあなたの素敵な笑顔で元気をもらってます」「復活を信じて待つ」「来シーズンは沢山のシブコスマイル見せて下さいね」「思いっきりやってこい」など熱い声援が寄せられていた。
