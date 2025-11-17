【レークプラシッド（米ニューヨーク州）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、スケートアメリカは１６日、米ニューヨーク州のレークプラシッドで行われ、女子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の渡辺倫果（三和建装）が１３６・６１点で３位となり、合計２１０・９６点で２位に入った。

優勝は昨季世界選手権覇者のアリサ・リュウ（米）で２１４・２７点。吉田陽菜（木下アカデミー）が９位、樋口新葉（ノエビア）が１１位だった。アイスダンスはマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）が制した。

◇

渡辺は演技冒頭、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ、３Ａ）と３回転トウループの連続ジャンプを鮮やかに決めた。他のジャンプにミスが出たが、「自分がやれることはできたんじゃないか」と充実した表情を見せた。

今季は切り札の３ＡをＳＰで１本、フリーで２本跳ぶ構成で戦う。「自分が思い描く演技をしたいと考えた時、３Ａの成功は必須。３本入れている選手は（他に）あまりいないし」と強い自負をのぞかせる。

ＧＰ初出場だった２０２２年のスケートカナダで３Ａを成功させて優勝を飾り、注目を集めた。今、練習での成功率は「８割ほど」（渡辺）と高く、その秘訣（ひけつ）を聞かれると、「（練習や試合で）回数を重ねるしかないが、トレーニングや精神面など、色々なものがかみ合った結果」と胸を張った。

２３歳で迎えた今季を「けじめをつけたいシーズン」と表現する。ＳＰ、フリーともに、飛躍した２２〜２３年シーズンと同じ曲を使い、集大成とも位置づける。１２月のファイナル（名古屋）進出の可能性を残し、「またしっかり練習を積んでいく」。大技をさらに磨き、世界を見据える。（岡田浩幸）