『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』“ニャンタスティック”全開の日本版ポスター＆前売特典公開
ドリームワークス・アニメーションが手がけ、世界中の子どもたちに人気を集めるキッズ向けアニメーションシリーズ『ギャビーのドールハウス』が、初めて映画化。『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』のタイトルで、2026年3月13日から全国公開される（配給：東宝東和）。
【画像】ムビチケの購入特典など
主人公の少女ギャビーは、魔法のネコ耳をつけると体が小さくなり、不思議なドールハウスの世界へと入り込む。そこで大好きなかわいいネコたちとともに遊び、“ニャンタスティック”な大冒険を繰り広げる物語だ。
2021年にNetflixで配信が始まった同シリーズは、63の国と地域で“英語テレビシリーズランキング”TOP10入り。YouTubeでは全世界累計再生35億回、日本語コンテンツも国内累計7100万回を突破するなど、その人気は急拡大している。日本でも2024年4月からテレビ東京で放送がスタートすると、関連グッズがヒットし、主に小さな女の子を中心にファン層が広がっている。
映画は北米ではすでに公開され、初登場2位を記録。キッズアニメとして異例の4週連続TOP10入りを果たし、高い支持を集めている。
日本公開を前に、日本オリジナルデザインのポスタービジュアルが公開された。魔法のネコ耳で小さくなったギャビーが親友パンディを抱きしめ、ドールハウスの“外の世界”に立つ姿を描いたもの。テレビシリーズでおなじみのケーキー、ベビー・ボックス、マーキャット、キャットラット、キティ・フェアリー、DJキャットニップ、ピロー・キャットたちもドールハウスから飛び出し、初めての“外の大冒険”を予感させる仕上がりとなっている。
さらに、ポスターには黄色いバスから新キャラクターが姿を覗かせるが、その全貌は明かされていない。彼らが物語にどのように関わるのか――映画は、シリーズ最大規模のスケールになる見込み。ドールハウスの外に飛び出し、謎の女性に連れ去られたドールハウスの救出作戦など、これまでにない壮大な物語が展開されるという。
12月5日からムビチケ前売券の発売も決定。ムビチケ＜カード＞の購入特典は、ギャビー、パンディ、ケーキー、マーキャットが描かれた特製“ぷっくりシール”。数量限定のため、早めの購入が推奨される。
ムビチケ＜オンライン＞では、抽選で50人にフィンガーパペット5種セット（パンディ、マーキャット、ケーキー、キティ・フェアリー、新キャラクター“チャムズリー”）が当たるキャンペーンを実施。映画の世界観をより楽しめるアイテムとなっている。詳細は公式サイトに掲載される。
