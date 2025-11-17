·Ú°æÂô¤Î¼«Á³¤ä²¹Àô¤ò¼ê¤Ö¤é¤ÇËþµÊ! ·Ú°æÂôÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖÅß¤Î¥½¥í³èÆüµ¢¤ê²¹Àô¥×¥é¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö·Ú°æÂôÀ±Ìî¥¨¥ê¥¢¡×(Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®À±Ìî)¤Ï12·î1Æü¡¢¡ÖÅß¤Î¥½¥í³èÆüµ¢¤ê²¹Àô¥×¥é¥ó¡×(8,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÌîÄ»¤Î¿¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡ÖÌþ¤·¡×¤ä¡Ö¼«¸ÊÃµµá¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤êÎ¹¤ÏÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ú°æÂô¤Î¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¹Ô¤¯¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Åìµþ¤«¤éÌó90Ê¬¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢²¹Àô¡¢¿©»ö¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¡¢´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î12Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë(½ü³°Æü¤Ï2025Ç¯12·î29Æü¡Á2026Ç¯1·î3Æü¡¢1·î14Æü¡Á24Æü¡¢3·î3Æü¡Á4Æü)¡£Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾8,800±ß¤Ç¡¢ÌîÄ»¤Î¿¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î»²²ÃÈñ¡¢ËÉ´¨¥Ö¡¼¥Ä¤ÈÁÐ´ã¶À¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢Â¼Ì±¿©Æ²¤Ç¤ÎÆé¥é¥ó¥Á¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢ÆþÍáÎÁ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¿¥ª¥ë¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡¢À±Ìî¥¨¥ê¥¢¥Á¥±¥Ã¥È1,000±ßÊ¬¡¢¥½¥í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡û9:30 ÉáÃÊÃå¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Ö¤é¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
Î¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à(°ìÉô¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë)
ÅþÃå¤·¤¿¤é¡ÖÀ±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¡×¤Î¼õÉÕ¤Ø¡£Î¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÎ¹¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥½¥í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤ä¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Åß¤Î¿¹¤òÊâ¤¯¤¿¤á¤ÎËÉ´¨¥Ö¡¼¥Ä¡¢Åò¾å¤ê¤ÎÈ©¤ò½á¤¹¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡¢²¹Àô¥¿¥ª¥ë¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥½¥í³èÆüµ¢¤êÎ¹¤¬²÷Å¬¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡û9:45 ¥¬¥¤¥É¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ä¥¢¡¼
º¸:ÍÕ¤¬Íî¤Á¤¿»Þ¤Ë¤È¤Þ¤ë¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é/±¦:ÍºÂç¤ÊÀõ´Ö»³¤Î¤Ê¤¬¤á
¥Ô¥Ã¥¥ª¤Î¡ÖÌîÄ»¤Î¿¹¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÀìÌç¥¬¥¤¥É¤Î°ÆÆâ¤Ç¿¹¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éÁÐ´ã¶À¤ÇÌîÄ»¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¼þÊÕ¤Î¼«Á³´Ä¶¤ä¿¢À¸¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Á³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤»¤ë¡£Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤äÃÎÅª¤Ê»É·ã¤âÆÀ¤é¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡û12:30 ¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤ÎÈþÈ©¤ÎÅò
À±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò Àã·Ê¿§¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤
À±Ìî²¹Àô ¥È¥ó¥Ü¤ÎÅò¤Ï¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¡£Ìó41¡î¤Î¤ªÅò¤È¡¢¿¼¤µ85Ñ¤ÎÆâÅò¤Ï¸ª¤Þ¤Ç¿»¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¡£Ê»Àß¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤Î³°µ¤Íá¤ÇÁ´¿È¤¬À°¤¦¡£
¡û14:00 ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢¤´Ë«ÈþÆé¥é¥ó¥Á
Â¼Ì±¿©Æ² ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¤Î¤³¤ÎÅê¤¸¶¾Çþ
À±Ìî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¼Ì±¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ëÆé¥é¥ó¥Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¿®½£¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡ÖÅê¤¸¶¾Çþ¡×¤Ï¡ÖÅê¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸ì¸»¡£°ì¸ýÂç¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¶¾Çþ¤ò¾®¤µ¤Ê¡Ö¤È¤¦¤¸¤«¤´¡×¤ËÆþ¤ì¡¢¤¤Î¤³¤äÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î½Á¤Ë¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÆé¤â¿ô¼ïÎàÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡û15:30 ¥Ï¥ë¥Ë¥ì¥Æ¥é¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©
ÃÈ¤«¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Û¤Ã¤È°ìÂ©
À±Ìî¥¨¥ê¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¤¡Ö¥Ï¥ë¥Ë¥ì¥Æ¥é¥¹¡×¤Î¥«¥Õ¥§¤Ø¡£¥½¥í³è¤Ç¿´¿È¤ò¿¼¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÅþÃå»þ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ËÎ¹¤Îµ¤¤Å¤¤òµÆþ¡£1Æü¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ëþ¤ÁÂ¤ê¤¿µ¤»ý¤Á¤ÇÎ¹¤ò½ª¤¨¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
