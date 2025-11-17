生見愛瑠、素肌際立つベアトップ姿披露「大人の雰囲気」「オーラがすごい」と称賛の声
【モデルプレス＝2025/11/17】女優でモデルの生見愛瑠が11月16日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿で美しいデコルテを披露した。
【写真】23歳美人モデル「大人の雰囲気」素肌際立つ姿
生見は「とっても新鮮な撮影でした」とつづり、ファッションカルチャーメディア「The Fashion Post」のジュエリーブランド撮影のオフショットを公開。胸元が大胆に開いた黒のベアトップ姿でカメラを見つめる写真を投稿した。美しいデコルテにはシンプルなジュエリーが重ね付けされており、素肌をより際立たせている。
この投稿に、ファンからは「オーラがすごい」「大人の雰囲気」「かっこいい」「新しい」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人モデル「大人の雰囲気」素肌際立つ姿
◆生見愛瑠、ベアトップ姿で美デコルテ披露
生見は「とっても新鮮な撮影でした」とつづり、ファッションカルチャーメディア「The Fashion Post」のジュエリーブランド撮影のオフショットを公開。胸元が大胆に開いた黒のベアトップ姿でカメラを見つめる写真を投稿した。美しいデコルテにはシンプルなジュエリーが重ね付けされており、素肌をより際立たせている。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オーラがすごい」「大人の雰囲気」「かっこいい」「新しい」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】