¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/17¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÚÀî¸÷Çî¡õ¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È
ËÜºî¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥è¥³ÄÌ¤¤¤ÎÌõ¤¢¤ê¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤È¤¤¤¦¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¤è¤ë´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÎø¤Î¿Í¡¦¸ñÅÐ¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¸¼°ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¸¼°ì¤Ï¸ñÅÐ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¥²¥¤¤À¤È¥Ð¥ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¡¢¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£ºÆ²ñ¤òµ¡¤Ë¡¢2¿Í¤ÏÏÂ²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â3000Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤ÆÆ¨Ë´Ãæ¤Î¤Û¤¿¤ë¤ÎÊì¡¦¤È¤â¤¨¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤ì¡¢¤Û¤¿¤ë¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¤Û¤¿¤ë¤Ï¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¸¼°ì¤äº÷¤â¸ò¤¨¤Æ°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤È¤â¤¨¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ47¸Ä½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Û¤¿¤ë¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Àè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³ð¤¨¤ë¤Ë¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼47¸ÄÁ´Éô½¸¤á¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸¼°ì¡¢¤Û¤¿¤ë¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿Âè6ÏÃ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±ÏÃ¥é¥¹¥È1Ê¬¤Ç¡¢º÷¤Ï¸¼°ì¤È²È¤òÇã¤¦ÏÃ¤ò»Ï¤á¡Ö°ì½ï¤ËÀ¸³è¡ÄÀ¸¤¤ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¸¼°ì¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÎ¾ÁÛ¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¡£º÷¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡×¤ÈÅú¤¨¡¢2¿Í¤ÎÎø¤¬¤Ä¤¤¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¤±¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤â¤¨¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤Û¤¿¤ë¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¿É¤¤¤è¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤Û¤¿¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤«¡Ö¸¼°ì¤Èº÷¤¬Îø¿Í¤Ë¡ª¡©¡×¡Ö2¿Í¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¡ªÎ¾ÁÛ¤¤¡ª´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÚÀî¸÷Çî¡õ¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È
