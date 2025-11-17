板野友美「クリスマスが来た」ツリー飾る娘の姿公開「センスいい」「娘ちゃん大きくなってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの板野友美が11月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。クリスマスツリーを飾る娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB神7「大きくなってる」ツリー飾る娘の姿公開
板野は「クリスマスが来た」とコメント。クリスマスツリーの大きさとと同じくらいの身長の娘が、白やゴールド、シルバーのオーナメントをツリーに飾る姿を披露している。
この投稿に「センスいいツリー」「娘ちゃん大きくなってる」「もうクリスマス」「サンタさんくるかな」などとコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
