田中美久、ミニキャミ姿で美ボディ強調「目のやり場に困った」「攻めてる」とファン釘付け
【モデルプレス＝2025/11/17】元HKT48で女優の田中美久が11月16日、自身のInstagramを更新。大胆なミニキャミソール姿で踊る姿を投稿し、話題を呼んでいる。
田中は「あざとく君を落とせるんですっ」とコメントし、自身の楽曲「mote mote◆」（※◆は正式にはハートマーク）に合わせてダンスする動画を投稿。丈の短いキャミソール姿からは大胆なデコルテとヘルシーなボディラインを見せた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「腕綺麗」「スタイル憧れる」「ダンス姿が愛らしい」「目のやり場に困った」「攻めてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
