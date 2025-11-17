あの、色白美脚披露 韓国での写真に「天使みたい」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】歌手のあのが11月16日、自身のInstagramを更新。すらりとした脚が際立つショートパンツ姿で韓国を訪問した写真を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】元アイドル「天使みたい」色白美脚輝くショーパン姿
あのは「また来るね」と韓国語（다음에 또 올게요）でつづり、韓国の街角でのオフショットを複数枚投稿。オーバーサイズのニットにグレーのショートパンツ、淡い水色のニット帽とマフラー、足元には白いファーブーツを合わせたガーリーなコーディネートからはすらりとした色白の美しい脚を見せた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ふわふわで天使みたい」「脚綺麗すぎ」「韓国楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元アイドル「天使みたい」色白美脚輝くショーパン姿
◆あの、ショートパンツ姿で美脚披露
あのは「また来るね」と韓国語（다음에 또 올게요）でつづり、韓国の街角でのオフショットを複数枚投稿。オーバーサイズのニットにグレーのショートパンツ、淡い水色のニット帽とマフラー、足元には白いファーブーツを合わせたガーリーなコーディネートからはすらりとした色白の美しい脚を見せた。
◆あのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ふわふわで天使みたい」「脚綺麗すぎ」「韓国楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】