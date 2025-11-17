今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、緊張から肩に力が入りすぎてしまうかも。仕事など新しいことに取り組む前には、心を落ち着ける音楽を聴くなど、リラックスするようにしましょう。何か心配ごとがある人は、家族や親友に話を聞いてもらうのも◎ 恋愛は、出会いの場ですぐに決めないようにするなど、即断即決しないほうがうまくいきそう。
★ワンポイントアドバイス★
雑談のなかから良いアイデアが生まれるかも。休憩中なども誰かと会話するようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
