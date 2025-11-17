14日、県内では車とクマが衝突する事故が相次ぎました。



けがをした人はいませんでした。



湯沢警察署の調べによりますと、14日午後4時半ごろ、湯沢市川連町字欠上りの市道を走っていた軽乗用車が左側の林から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。



運転していた湯沢市の50代の男性にけがはありませんでした。



クマは体長が約50センチで、その後、右側の林へ立ち去ったということです。





現場は、近くの民家までは約40メートルの場所です。また、仙北警察署の調べによりますと、14日午後6時半ごろ、仙北市田沢湖小松字外ノ山の国道105号を走っていた普通乗用車が、左側から飛び出してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた仙北市の60代の女性にけがはありませんでした。現場から近くの建物までは約20メートルです。大仙警察署の調べによりますと、14日午後9時半ごろ、大仙市協和上淀川字大橋向の国道13号を走っていた普通乗用車が、左側から飛び出してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた大仙市の50代の男性にけがはありませんでした。現場は、近くの建物まで約50メートルの場所です。