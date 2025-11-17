Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤òÂáÊá¤¹¤ë¤¿¤áÊó¾©¶â¤ò½Ð¤¹
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡ÖÊ¬Î¥¼çµÁ¹Ô°Ù¡×¤òÈÈ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤¬ÂæÏÑ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼2Ì¾¤ò»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ï¡¢ÂáÊá¤Ë·Ò¤¬¤ë¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ËÊó¾©¶â¤ò½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_31966751
https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2025/11/14/2003847188
»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î²¹»ÒÞá(¥¦¥§¥ó¡¦¥Ä¡¼¥æ¡¼)»á¤ÈÄÄÇð¸»(¥Á¥§¥ó¡¦¥Ð¥¤¥æ¥¨¥ó)»á¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤ÏÂæÏÑ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂæÏÑÆÈÎ©¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ê¬Î¥¼çµÁ¤òÀúÆ°¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñË¡¤Î¹ñ²ÈÊ¬ÎöÀðÆ°ºá¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¶É¤Ï¡¢ÂæÏÑ¿Í¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢5Ëü¸µ(Ìó100Ëü±ß)¤«¤é25Ëü¸µ(Ìó500Ëü±ß)¤ÎÊó¾©¶â¤ò½Ð¤¹¤ÈÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÈ¿Ê¬Îö¹ñ²ÈË¡¡×¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÂçÎ¦¤ÈÂæÏÑ¤Ï°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂ°¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼ñ»Ý¤ËÈ¿¤·ÂæÏÑ¤ÎÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤òÀðÆ°¤¹¤ë¿ÍÊª¤òÈ¿ÍðÊ¬»Ò¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñÌ³±¡ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¤ÎÄÄÉÌ²Ú(¥Á¥§¥ó¡¦¥Ó¥ó¥Õ¥¢)ÊóÆ»´±¤Ï¡¢º£²ó»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹ñ²ÈÅý°ì¤ÈÉü¶½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸·È³¤Ë½è¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ¤Î·èÄê¤Ë¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¹ÔÀ¯±¡¤ÎÍû·Å¼Ç(¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ê¡¼)ÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¼«Í³¤È¿Í¸¢¤ËÄ¾ÀÜ¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ëÃæ¹ñ¤ÎÌîÈÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¡¢Ì±¼ç¹ñ²È¤¬Éî¿«¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÂæÏÑ¿Í¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÇ½ÎÏ¤È°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÂçÎ¦°Ñ°÷²ñË¡Ì³Éô¼¡Ä¹¤ÎÆ¡¶Ì·Ý(¥È¥ó¡¦¥æ¡¼¥æ¥ó)»á¤Ï¡¢²¾¤ËÃæ¹ñ¤¬¹ñºÝÅª¤ÊÂáÊáÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÏ¢¤Î¡ÖÆó½ÅÈÈºá¡×¸¶Â§¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ²È¤ÇÈÈºá¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤òÈÈ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê°ú¤ÅÏ¤·¤¬²ÄÇ½¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤È°úÅÏ¾òÌó¤ò·ë¤Ö60¥«¹ñ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢À¯¼£ÈÈºá¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¤¬ÂæÏÑ¿Í¤òÃæ¹ñ¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¥ê¥¹¥¯¤ÏºÇ¾®¸Â¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¿Í¤¬¼«È¯Åª¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î»î¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç·º»öÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Âç³ØÃæ¹ñ¸¦µæ¶µ¼ø¤Î¹¿±ºü¡(¥Ï¥ó¡¦¥×¡¼¥Á¥ã¥ª)»á¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Åª¡¦¼Â¸úÅª´É³í¸¢¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£²ó¤Î»ØÌ¾¼êÇÛ¤ÏÂæÏÑ¿Í¤Î¶²ÉÝ¤ò¤¢¤ª¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿´ÍýÅª¡¦Ë¡ÅªÀï½Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£