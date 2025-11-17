【全2回（前編／後編）の前編】

高市早苗首相（64）は、思えば先の自民党総裁選の本命ではなかった。が、各国首脳と対面する「外交ウィーク」も表面上は無事乗り切り、内閣支持率は80％に。首相の愛用品まで大人気で、SNSには賛辞が溢れる。「高市現象」とも呼ぶべき、この熱狂の正体とは。

高市首相の外交ウィークは就任からわずか5日後、マレーシアで開かれた東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議に始まった。以降、トランプ米大統領（79）を日本に迎え、韓国で日韓、日中首脳会談に臨み、さらにはアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議まで怒濤の日程をこなしたのである。

高市早苗首相

11月1日、韓国での記者会見で高市首相は、

「非常に濃密かつ有意義な外交ウィークを走り抜けてまいりました。まさに世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す、そのための歩みを力強く、そして着実にスタートしております」

そう振り返り、満足げな表情を浮かべた。

「“世界の真ん中で咲き誇る”“日本を取り戻す”というフレーズは、安倍晋三元首相が好んで使ったものです。高市首相が所信表明演説でも2回にわたり引用したのは“安倍外交”の正統後継者であると印象付ける狙い。ともあれ最初のハードルとなった日米首脳会談について、外務省幹部からは“ホームランだった”とする賛辞の声が上がっています」（政治部デスク）

明海大学教授の小谷哲男氏もこう評価する。

「10月28日の日米首脳会談で高市首相はトランプ大統領に防衛費増額の方針を伝えながら、親密な雰囲気を醸し出すことに成功しました。米原子力空母にも大統領と共に乗艦し、日米同盟の結束を示しています。外交デビューとしては、上々の滑り出しといえるでしょう」

〈外交ではなく接待〉

もっとも、首相が空母上で米兵の歓声に応えて拳を突き上げながら飛び跳ねた上、トランプ氏に抱き寄せられる場面まであったことには異論も出た。

実業家でコメンテーターの辻愛沙子氏（29）は自身のXに〈対等な国の首脳2人とは思えない構図を見せつけられて胸が苦しい。外交ではなく接待だ〉と投稿。

日本共産党の志位和夫議長（71）も同じくXで〈正視に堪えない卑屈な媚態だ〉と酷評している。

しかし、元財務官僚で信州大学特任教授の山口真由氏は冷静な見方を示す。

「私自身は高市首相の空母での振る舞いについて、評価も批判もする気はありません。“こびている”という意見がありますけれど、現状の日本には米国と対等に渡り合うカードがない。日本の首相は米国の大統領に対して、ある程度は顔色をうかがうしかないのでは」

日韓関係を和らげる方向に寄与

空母でのシーン以外にも、話題となった光景がある。

日韓首脳会談で李在明大統領（60）と記念撮影を終えた首相が自席へと戻る途中、日の丸のみならず太極旗にも頭を下げたのだ。

前出のデスクによると、

「韓国国内では、保守的な歴史認識を持つ高市首相への警戒感が強かった。それだけに首相の所作は驚きをもって受け止められました。保守系紙の東亜日報は“礼を尽くした”と指摘。進歩系のハンギョレ新聞も“会談の場で相手国の国旗に頭を下げるのは異例のこと”と肯定的に報じました」

政治ジャーナリストの青山和弘氏が言う。

「高市首相が太極旗に頭を下げたのは、日の丸に敬意を表するのと同様に、他国の国旗に対しても自然に敬意を示したのだと聞いています。日韓関係の改善を意図した戦略的な行動ではなかったようです」

だが結果的に、首相の行動は日韓関係を和らげる方向に寄与したようだ。両国がシャトル外交の継続を確認したのもムード改善の表れの一つか。他方、日中首脳会談での首相の振る舞いは、日韓の現場で見せたそれとは異なるものだった。

緊迫した雰囲気で幕を開けたが……

首相は、初顔合わせとなる習近平国家主席（72）を待機させる形になった。習氏を5秒間直立させ、その元へ歩み寄ったのだ。

「下午好（こんにちは）」

と、先に声をかけたのも習氏の方だった。

握手の際に両者の視線はかすかに交わりながらも、次の瞬間には二人とも正面に向き直っている。韓国南東部・慶州のホテルで10月31日に行われた会談は、緊迫した雰囲気で幕を開けた。

外務省関係者いわく、

「石破茂前首相（68）は初の日中首脳会談で、習氏が差し出した右手を両手で握り返し、中国に対して日本側が下手に出た印象を与えたと批判を集めました。高市首相はその轍を踏まぬように、笑顔を控えるなど細心の注意を払って習氏との会談に臨んだのです」

両国が戦略的互恵関係の推進を確認すると同時に、日本側は尖閣諸島を含む東シナ海での中国の一方的な海洋進出への深刻な懸念を表明した。拘束中の邦人の早期釈放や日本の農水産物の輸入規制撤廃なども併せて要請したのだが、

「もともと中国側は高市首相を右派と見なして強い警戒感を抱いていました。そのため、習氏は高市首相の就任に際し祝電を送らず、自身に次ぐ序列ナンバー2の李強首相（66）に送らせ、しかもその事実すら公表しなかった。当然、首脳会談も当初は予定されていませんでした」（同）

「高市ブーム」

では、会談はどうして実現したのか。

「中国側は、高市首相が所信表明で中国のことを“重要な隣国”と表現した点を評価したのです。とはいえ中国側も手放しで高市首相を受け入れたわけではありません。習氏は、先の大戦について日本政府が踏み込んだ評価を下した『村山談話』に関し“日本の侵略の歴史を深く反省し、被害国に謝罪したもので、この精神は発揚に値する”と発言したと明らかにしています。この村山談話の踏襲を事実上迫ったのは、中国の国内世論に配慮するとともに、日本側を揺さぶる狙いもある。高市首相にとっては耳にしたくない話だったと思われ、習氏の発言は、会談内容を公にする日本側のブリーフィングには盛り込まれませんでした」（前出の外務省関係者）

こうした点、政府関係者に見方を問うと、

「日中首脳会談については、目立った成果があったとは言い難い。本来なら“中国による農水産物の輸入規制の件はどうなったのか”といった批判が国内で出てもおかしくありません」

しかし、そうした指摘はほぼ聞こえてこない。そこが現下の高市政権の際立ったところだというのだ。

「各社の世論調査で政権支持率が軒並み高い。首相は“ご祝儀相場や”と平静を装うものの、もはや『高市ブーム』というべき様相で、正直、外交成果を冷静に検証する空気ではないことに助けられています」（同）

支持率は、TBSの調査で驚異の82％を記録。2001年以降の歴代政権発足直後の数字としては、小泉内閣の88％に次いで2番目に高く、石破内閣の52％を大きく引き離している。

