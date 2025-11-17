兵庫県出身の女優・のん（32）が、16日に配信されたABEMA「MISS KING/ミス・キング 最終回直前スペシャルトーク」に出演。年末年始の過ごし方を明かした。

ABEMA連続ドラマ「MISS KING/ミス・キング」（月曜後8・00、全8話）で、史上初の「女性棋士」を目指す主人公・国見飛鳥を演じたのん。この日は、バディを組む元棋士・藤堂成悟役の俳優・藤木直人とトークを展開した。

年末年始の話題になり、のんは「毎年家族を呼んで、東京で過ごしてます」と説明。「実家に帰らずに」というのんに、藤木は「実家に帰らずに呼ぶんだ、いいねえ」と感心。のんは「イベントの時期を避けて私が帰ることが多くて」といい、「お正月とかは東京に来てもらいます」と話した。

すると藤木は「のんちゃんちで？東京見物というか」と質問。のんは「どこか行きたいところがあれば、一緒に行ったりしますね」と明かしたものの、照れ笑いをしながら「あとお正月に大掃除をしてます、わたしんちの」と告白。「掃除を手伝ってもらってて、そのお返しに、いろいろ案内したりご飯に行ったりとか」と語っていた。