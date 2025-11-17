マリナーズが、ＦＡになったジョシュア・ネーラー内野手と５年契約で最終調整中だとＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した。パッサン記者は「速報」として関係者筋の話として「オフシーズン初の主要ＦＡ選手がシアトルに復帰する。トレード期限にマリナーズに移籍して以来、シアトルに愛されてきた」と伝えた。

同日ＭＬＢ公式サイトも情報筋からとして「マリナーズ復帰へ５年契約締結間近」と報じ、身体検査の結果待ちだとした。

一塁手のネーラーは７月のトレード期限前にダイヤモンドバックスからマリナーズへ移籍。今季１４７試合似出場し打率・２９５、２０本塁打、９２打点、３０盗塁をマークした。

マリナーズは今オフ、ネーラーに加えて三塁手のスアレスもＦＡに。ネーラーについて、ホランダーＧＭがオフシーズンの「最優先事項」と話していた。一方でマリナーズは、日本からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆、岡本和真亮内野手の獲得にも関心を示してきた。

この日、ＭＬＢジャパンの公式サイトは「ネーラーのマリナーズ残留が一塁手市場に与える影響は？」とする記事を掲載。「ネーラー残留でマリナーズの一塁手が埋まったことは、メジャー移籍を目指す村上宗隆、岡本和真にも少なからず影響を与えるはずだ、マリナーズは三塁とＤＨが明いているため、獲得に動く可能性は消えていないが、少なくともマリナーズが一塁手として村上や岡本を狙う可能性は消滅した」と伝えた。