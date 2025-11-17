歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。

双子の育児と産後ケアに関する近況を報告しました。中川さんは産後ケア施設での入院経験について「感謝で泣けてくる」と心境を明かしています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「看護師さん天使すぎる」「退院したくないよお」 産後ケア施設で感謝の日々 母乳育児のコツも伝授





中川さんは投稿で「産後ケアで看護師さんたちにも可愛がっていただき感謝で泣けてきます」と述べ、「退院したくないよお、看護師さん天使すぎる」と産後ケア施設での体験を綴りました。特に「母乳についてすごく丁寧に教えていただき、すごく有意義な入院でした！！！」と感謝の気持ちを表現しています。







中川さんは「安心して夜いっぱい眠れた！！また夜通し眠れない日々との戦いがはじまる！！ひひひい」と、産後ケア施設を退院した後の生活への覚悟も示しています。







双子の育児に関しては「髪ふさふさが兄、薄いのが弟」と紹介。ミルクと母乳の与え方について「双子ぶん母乳おいつかないのでミルク基本、プラスとれたぶん搾乳、さらにたまに母乳吸ってもらう」と具体的な方法を共有しています。







特に弟さんについては「母乳が嫌で怒って吸わない」状態だったものの、「産後ケアで吸い方を教えてくださり、毎日ちょっとずつ練習していたらちょっとだけ怒らずに吸うようになってくれた！」と成長を喜んでいます。









中川さんは「舌のかんじや抱きかたや角度」など母乳育児のコツをメモしたことも明かし、「二人とも今日いっぱい笑ってくれた 毎日のように顔も変わるしちょっとずつ成長が感じられて嬉しいな」と母親としての喜びも綴っています。







また同投稿では、YouTube動画「ガチで使って良かったものたち」をアップしたことも報告。「不安でいっぱいだったわけがわからなかった、産後新生児一カ月乗り越えられた、便利ベビーアイテムたち」について語った内容だといいます。







この投稿に、「可愛すぎて毎回 楽しみにしてます」「双子くん顔もしっかりしてきましたね」「二人ともお目めパッチリで可愛いです」「ほっぺがほっぺがーかわいい！目に力がありますね」などの声が寄せられています。



