¡¡MLB Japan¤¬11·î14Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ÎMVP¤Î¸ùÀÓ¤òÆ°²è¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú #¥É¥¸¥ãー¥¹ ¡Û¥á¥¸¥ãー8Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á4Ç¯¤¬MVP¡¡¤³¤ì¤¬ #ÂçÃ«æÆÊ¿ ¤ÎÀ¨¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿2021Ç¯¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤Î»î¹ç±ÇÁü¡£2025Ç¯¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î50ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤â¤Ï¤äÅÁÀâ¤½¤Î¤â¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¤ä¤Í¡×¡Öº£Æü¤Ï½ËÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡×¡ÖÀ®ÀÓ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤É¥Èー¥¿¥ë¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬MVP!¡×¡ÖºÇ¶¯·³ÃÄ¤Ç¤âÆ¬È´¤±¤¿³èÌö¡¢À¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Æ¤¿¤À¤ÎÅÁÀâ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£