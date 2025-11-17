

「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」「睡眠時間2〜4時間」。そう発言し、身を粉にして働く高市早苗首相の姿に、頼もしさを感じる人は少なくないかもしれません。

しかし、適切に休暇を取る人のほうが、長時間労働する人より生産性が高いということが、科学的にも明らかになっています。「休まず働くのは美徳」「休むと迷惑をかける」といった思い込みが、あなたと、あなたが率いるチームの成果を奪っているとしたら――？

新著『戦略的休暇 休むほど成果が出る新しい働き方』を上梓した船見敏子氏が、休暇が生産性を高める理由、あなたが休めない要因、適切な休暇の取り方などについて、3回にわたってお届けします。

働き方改革が進まない本当の理由

私は、メンタルヘルスの専門家として、これまでに約1000社の支援をしてきました。どの職場も働き方改革を掲げています。しかし現実は思ったように進んでいません。

業務量が変わらないのに残業制限をしているので、仕事が終わらず社員がこっそり残業をしている。部下に残業させられないからと、リーダーがメンバーの仕事を巻き取って長時間働く。年次有給休暇を5日取ることが義務になったものの、メンバーの疲労度は増すばかり……。

「改革」どころか「改悪」になってしまっているケースをよく見ます。

日本の生産性（労働者数や労働時間に対してどれだけの成果が出せたかを表す「付加価値労働生産性」のこと）は、今も、先進7カ国で最下位。働く人の8割が仕事で強いストレスを感じ、メンタルヘルス不調者も増える一方――。これが現実です。

休んだら生産性が上がった

「仕事が終わらないから休めない」→「休まないから疲れる」→「疲れるから業務効率や生産性が落ちる」。そんな悪循環に、あなたも陥っていないでしょうか。

そして、「ここから抜け出すなんて無理だ」と、どこかであきらめていませんか？

でも、安心してください。実は、休んだほうが生産性は上がるのです。これは、机上の空論ではありません。日本国内でも、すでに積極的に休むことで成果を出している企業があります。

あるアパレル企業は、今から20年ほど前に「残業ゼロ」を掲げ、18時に全員退社するルールを作りました。当時はまだ、残業も、長く働く人が偉いという感覚もあたりまえでしたから、かなり先進的な取り組みでした。

結果は、19期連続増収増益。

私は雑誌記者時代にこの企業の取材をしました。

社員は相当戸惑っただろうと思い、数人に話を聴いたところ、「はじめはもちろん仕事が終わらず困りました。でも、18時が締め切りだと思うと、優先順位をどうするか、やらなくていいことは何か、どこで折り合いをつけるのかということを自然に考えるようになるんです。結果的に、毎日残業せずとも仕事が終わるようになりました」と、皆、笑いながら話してくれました。

また、ある老舗菓子メーカーは、年次有給休暇取得100％を25年以上にわたり継続しています。

当初は年次有給休暇を取得する代わりに残業が増えてしまったといいますが、設備投資をしたほか、各職場で効率化を真剣に考え取り組んだ結果、残業ゼロかつ年次有給休暇100％取得が実現しました。売上高は年々上昇傾向にあり、社員の健康度も高まったとのことです。

さらに、いまだ長時間労働が課題の建設業の某企業も、年次有給休暇100％取得があたりまえという風土を生み出しています。業務が属人化しないようサブ担当をつけ、休みやすくする工夫をしたり、支援を求めやすい仕組みも作りました。

結果、年次有給休暇取得率向上だけでなく、平均25時間だった残業時間が17時間に減少。従業員のモチベーションも上がっているといいます。

これらはすべて、日本国内の事例です。

デンマークやドイツなど、長期休暇も残業ゼロもあたりまえで、なおかつ国際競争力やGDP（国民総生産）が高い国の話を聞くと、「それは海外のことでしょう。日本では無理」と冷めた目で言う人もいますが、そんなことはありません。

年次有給休暇を100％取っても残業ゼロでも、生産性を上げることはできます。いや、休むからこそ、生産性が高まると言えます。

キーワードは「戦略的休暇」

働き方改革が進められ、日本人の総労働時間は減少しました。

OECD（経済協力開発機構）加盟国における「世界の労働時間 国別ランキング」調査によると、2024年時点で日本の総労働時間は1617時間。

「24時間戦えますか？」が流行した平成元年の2076時間と比較するとかなり減っています。「働き方改革関連法」で、時間外労働の上限規制ができたのですから、当然の結果です。

けれど、それによって疲れは取れるようになりましたか？

あなたや職場のメンバーは、幸せになりましたか？

答えはきっと、「NO」でしょう。

コロナ禍を経て、働き方に対する価値観も変化しました。あなたも、「残業などしたくないし、休みももっと取りたい。もっと効率的に働きたい」と思いますよね？

それでも、休みにくい雰囲気が職場に漂っていませんか？

「休んだら仕事が滞るから、休むのが怖い」と思っていませんか？

だからこそ、必要なのは、発想の転換です。「休暇は損失につながるもの」ではなく、「休暇は未来への投資である」と、発想を180度転換してほしいのです。

漫然と休むのではなく、仕事の質を上げるために、休暇を戦略として位置付ける。疲労を回復させ、エネルギーをチャージし、生産性を高めるために、計画的に休む。

それこそが、本稿で提唱する「戦略的休暇」の考え方です。

ストレスと生産性の関係

なぜ、休暇が戦略になるのか。ここで、ストレスと生産性の関係を見てみましょう。



（画像：『戦略的休暇 休むほど成果が出る新しい働き方』より）





ストレスと生産性の関係を表す「ヤーキーズ・ドットソンの法則」によると、ストレス度が高いときだけでなく、低いときも生産性が下がります。

ストレスが蓄積し疲弊すれば、生産性が下がるのは当然です。逆にストレスがまったくないときも、生産性は低いのです。

ストレスは、外部からの刺激のことで、目標やプレッシャーなどもストレス要因になります。とはいえ、何の目標もプレッシャーもなければ、人は頑張れません。

この図が示しているのは、適度なストレス（よい緊張感）があるとき、私たちは最も生産性を高められるということです。疲労の蓄積を防ぎ、適度なストレスを保つために、休暇は必要不可欠であり、戦略的に休むことで常に高いパフォーマンスを維持できるのです。

（船見 敏子 ： 公認心理師、産業カウンセラー、1級キャリアコンサルティング技能士）