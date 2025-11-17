レブロン、いよいよ復帰秒読みか…Gリーグでの調整を経てレイカーズの練習にフル参加

レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）の復帰に向けた調整が最終段階まで来ているようだ。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者は、レブロンが11月18日（現地時間17日、日付は以下同）からレイカーズの全体練習にフルで参加する予定であると報じた。

現在40歳のレブロンは、腰の下部から右半身にかけて痛みを伴う坐骨神経痛を発症しており、開幕前のトレーニングキャンプからチームを離脱していた。レギュラーシーズン開幕から1ヶ月が経とうとするタイミングで復帰に向けた最終調整が進行しており、先週は下部組織であるGリーグのサウスベイ・レイカーズの練習に複数回参加していることが報じられている。5対5のスクリメージも問題なくこなした上で、懸念されていた背中や腰の痛みが残らなかったと報告されている。

レイカーズは、11月9日のアトランタ・ホークス戦から16日のミルウォーキー・バックス戦までのアウェイ5連戦を終えたところである。レブロンのサウスベイでの練習参加はこの期間に行われており、長距離のロードトリップを終えたチームとこの度合流するものと見込まれる。現地メディア『ESPN』が関係者に取材したところによると、レブロンは体格が絞られておりパフォーマンスも高く、復帰に向けて高い意欲を見せていると言う。

16日のバックス戦では、息子のブロニー・ジェームズがキャリア2度目となるスターティングラインアップ入りを果たした。これに伴い、同日は「ブロニーがNBAで先発し、レブロンがGリーグでトレーニング中」という“珍事”が発生。試合後、オースティン・リーブスはこの件について「面白いよね。最高だよ」とコメントしている。

レイカーズは現在、10勝4敗でウェスタン・カンファレンス4位につけている。次戦、19日に本拠地クリプトドットコム・アリーナでユタ・ジャズと対戦し、24日は敵地でジャズと再戦予定。ジャズとの2連戦を経て、26日のロサンゼルス・クリッパーズ戦からはホーム4連戦が控えている。“復帰秒読み”が報じられているレブロンは、どの試合で今シーズン初戦を迎えるか、注目が集まっている。