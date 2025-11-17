幼稚園役員の仕事で買うお菓子の代金は「先払い」？誕生日会用に110個のビスケットを買った話【作者に聞いた】
実際の経験から着想を得て、コミックエッセイ『幼稚園役員で追い詰められた話〜PTAあなたはやりますか？〜』を描くのは、Instagramで子育て漫画や家族の実体験漫画を投稿しているCHIHIROさん(@chihiro21865527)。
【漫画】本編をイッキ読みする
初めてでわからないことばかりの役員仕事の苦労や、嫌みなことを言う保護者に対する葛藤などの苦難を、ママ友や子どもたちのかわいさを糧に乗り越えた日々を描く。
■ビスケットの買い出しは…110個？
幼稚園役員の会計係に任命されたひまり。最初の仕事は、誕生日会のお菓子の買い出しだった。スーパーにお菓子調査に出かけたひまりは、手ごろな値段のお菓子を発見する。同じ会計係の先輩にどうかと提案すると「いいと思う！」と回答が。しかしこのお菓子を購入するにあたって、気になることがあり…。
――誕生日会用に110個のさくさくビスケットを一括購入するひまりが描かれていました。車がないとなかなか厳しいように思うのですが、やはり幼稚園役員たるもの車は必須なのでしょうか？
CHIHIROさん(以下、CHIHIRO)：お誕生日会で役員さんがお菓子を用意しない園や、先生たちが何かしら用意してくれる園だと車は必要ないのかなと思います。
――「今度の三役の集まりでお金渡すね」という発言がありました。お誕生日会などで用意するお菓子の代金は、基本的に先払いで購入しておく必要があるのでしょうか？
CHIHIRO： はい、役員が先払いしてあとで回収します！
――書記役員の仕事のひとつに「幼稚園のPTA便り」の作成があるのですね。幼稚園側からの連絡などもあると思うのですが、幼稚園側からこの情報を入れてほしい、みたいなものはあるのですか？
CHIHIRO：役員が関わった園のイベントやなんかは先生と相談して作成しています！
――幼稚園役員をやったことで培われたスキルを教えてください。
CHIHIRO：いろんなママさんがいるので、コミュニケーションスキルは培われます！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
