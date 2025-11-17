17日11時現在の日経平均株価は前週末比314.84円（-0.62％）安の5万61.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は496、値下がりは1053、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は260.72円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が28.91円、ダイキン <6367>が24.9円、良品計画 <7453>が20.69円、ファナック <6954>が16.55円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を118.33円押し上げている。次いで東エレク <8035>が77.21円、中外薬 <4519>が32.49円、イビデン <4062>が20.39円、フジクラ <5803>が13.54円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、水産・農林、保険と続く。値下がり上位には空運、小売、証券・商品が並んでいる。



※11時0分1秒時点



株探ニュース

