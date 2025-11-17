「ピチッと感苦手」でも大丈夫！【ハニーズ】ラインを拾いすぎない！「優秀ナロースカート」

縦ラインの印象を強めるシャープなナロースカートは、すっきり見えとレディなムードを両立させてくれる魅力的なアイテム。とはいえ、「下半身に張り付くようなピチッと感は苦手……」という悩みもあるあるなのでは。【ハニーズ】なら、気になるボディラインを拾いすぎないシルエットにこだわった理想のナロースカートに出会えるかも！ 日常に気負わず穿けそうなおすすめアイテムを紹介します。

落ち感のあるIラインがスタイルアップに貢献

【ハニーズ】「ナロースカート」\2,480（税込）

「タイトすぎないIラインシルエット」（公式ECサイトより）によって、窮屈感を覚えず穿きやすそうなこちらのナロースカート。ストレッチがきいたキレイめなスウェット素材にゴムのウエストを採用しています。ピタピタとフィットしすぎないシルエットが縦ラインを主張し、すっきりとスタイルアップを叶えてくれそうです。

シューズとの組み合わせも楽しみたい絶妙な丈感

オンオフ問わず着回しやすく、シューズとのコーディネートを楽しみやすい長すぎない丈感もポイント。後ろの裾には控えめにスリットが入っているため、足さばきも無理なく行えそう。コンパクトな腰まわりからストンと落ちる直線的なラインのおかげで、スカートながら甘さは控えめ。普段はパンツ派という人の気分転換にも重宝しそうです。

フェイクスエード素材とポケットがカバー役を担う

【ハニーズ】「スエードナロースカート」\3,480（税込）

フロントのファスナーがコーデのアクセントにぴったりなフェミニンな一着。「体のラインを拾いすぎないIラインシルエットと大きめベイカーポケットで、体型もお腹周りもカバー」（公式ECサイトより）してくれるとのこと。なめらかな風合いのフェイクスエード素材はストレッチがきいており、素材も手伝って肉感を拾いにくいのが嬉しいポイントです。

シームレスなウエストデザインですっきり感を強調

ウエストに切り替えのないシームレスなデザインも、すっきり感を強調してくれるポイントに。ウエストの後ろのみゴムになっているため、トップスのタックインスタイルも無理なく挑戦可能です。足元に抜け感を演出する膝下程度の丈感を活かし、パンプスやブーツなど、シューズの合わせ方次第でコーデのテイストを柔軟に調節してみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ