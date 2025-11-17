15日に行われた船舶攻撃の様子を捉えた動画のスクリーンショット/ US Southern Command/X

（CNN）米南方軍は16日、麻薬密輸船を狙ったとする21回目の攻撃を15日に行い、乗船者3人を殺害したと発表した。

米南方軍は同船について「違法な麻薬密輸にかかわっており、麻薬を積んで麻薬密輸ルートを航行していたことを情報機関が確認した」と発表。「乗船していた麻薬テロリストの男3人が死亡した」としている。

発表によれば、同船は東太平洋で麻薬を密輸していたとされ、攻撃は公海で行った。

米軍が麻薬密輸船を狙ったとする攻撃で殺害した人数は、これで計83人になった。CNNの取材では、米軍は米国への麻薬流入を阻止するという名目で、戦闘機やドローン、攻撃艦などを使って船を攻撃している。

一連の攻撃をめぐっては、米国内の法律や国際法に触れる可能性があると指摘する専門家もいる。司法省は米議会に対し、攻撃を実行するために議会の承認を得る必要はないとの見解を示していた。

攻撃を違法とみなす英国は加担を避けるため、麻薬運搬が疑われる船に関する米国との情報共有を停止した。

コロンビアの大統領も、この攻撃がやむまで米国との情報共有を停止するよう指示している。