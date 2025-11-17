¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û°éÀ®¡¦º´ÁÒ¶¢»ËÏ¯¤ÎàÇ»¤¤£²Ç¯ÌÜá ¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ç´¶¤¸¤¿»É·ã¡õ10kg¸ºÎÌ¤ØÀä¤Ã¤¿¾¦ÉÊ
¡¡¼Â¤ê¤Î£³Ç¯ÌÜ¤Ø¡½¡½¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Î¤¢¤ëÃÞ¸å¤ÇÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¤Îº´ÁÒ¶¢»ËÏ¯ÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤À¡££²£°£²£³Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º´ÁÒ¤Ïº£µ¨¡¢Æó·³Àï½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢µÜºê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÇÉ¸¯¡£Ê£¿ôËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¡£Æ±À¤Âå¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë¥×¥í¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë£²£°ºÐ¤Î¶»¤ÎÆâ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡º£µ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«
¡¡º´ÁÒ¡¡µîÇ¯¤è¤êÇ»¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Ï»°¡¢»Í·³Àï¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢£±»î¹ç¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æó·³Àï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ÂÇ¤Æ¤¿¤È¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤âÈ¿¾Ê¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ÇÉ¸¯¤Ç°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¡¢¹Í¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¥×¥é¥¹¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ç»¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤È²ÝÂê
¡¡º´ÁÒ¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡£²ÝÂê¤Ï¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¡Ë¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤¿¤·¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ëÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÂÇ·â¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿¶¤ê¤¬¼å¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤¬²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡ËÜÎÝÂÇ¤¬Áý¤¨¤¿Í×°ø¤Ï
¡¡º´ÁÒ¡¡ÂÎ¤¬¹Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é¡Ë£±£°¥¥í¤°¤é¤¤Íî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ»éËÃ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î¥¥ì¤À¤Ã¤¿¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Áý¤¨¤¿Í×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¸ºÎÌ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ
¡¡º´ÁÒ¡¡¿©»ö¤Î¼è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ÆÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤òÂ¿¤¯¤È¤Ã¤Æ¡¢±¿Æ°ÎÌ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤¿¡£´Ö¿©¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤½¤ÎÊ¬£±¿©¤Î¼è¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡Àä¤Ã¤¿´Ö¿©¤Ï
¡¡º´ÁÒ¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¥×¥ê¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ª¥Ë¥ª¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¤á¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¨¡¨¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤Ç´¶¤¸¤¿°ã¤¦¶õµ¤´¶¤È¤Ï
¡¡º´ÁÒ¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤ÎÁª¼ê¤òÈ´¤«¤½¤¦¡×¤È¤«¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤êÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤ÏÆó·³Àï¤Þ¤Ç¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡ÊÌÜ»Ø¤¹ÃÏÅÀ¤¬¡Ë¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤Á¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ê¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ë»î¹ç½ª¤ï¤ê¤ËÁ´°÷¤Ç¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢Îý½¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÍ¤â¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡ÇÉ¸¯Ãæ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿
¡¡º´ÁÒ¡¡¤½¤Î´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Î±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¡£»°·³¤è¤ê¤âÆó·³¤Î»î¹ç¤ÎÊý¤¬Åê¼ê¤Î±ÇÁü¤È¤«¤â¤è¤¯¸«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó·³¤ÎÅê¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÇÛµå¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µåÅê¤²¤ë¤È¤«¤ò¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡Æ±³ØÇ¯¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿
¡¡º´ÁÒ¡¡ºÇ½é¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤·¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤ÏµÕ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤â»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¥¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¾¡Éé¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤é¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤í¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¡£²¾¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ê·èÃÇ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡ËËÍ¤ÏÁÛÄê¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¨¡¨¡£±£±·î¤Ë£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¡¡º´ÁÒ¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡£Ç¯Îð³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÈµö¾Ú¤È¤«¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÂç¿Í¤Î¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Äà¤ê¤È¤«¡£¥´¥ë¥Õ¤ÏºÇ¶á¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎµÙÆü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡£
¡¡¨¡¨¡Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡¡º´ÁÒ¡¡¡Ê°éÀ®¤Î£³Ç¯ÌÜ¤Ç¡Ë¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é·ë²Ì¤â½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ù¤µ¤¯¤é¡¦¤¤ç¤¦¤·¤í¤¦¡¡£²£°£°£µÇ¯£±£±·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢ÆâÌî¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£±£²£¹¡£¿ÈÄ¹£±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£°¥¥í¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤Ç¤ÏÁá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢£±Ç¯½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÆ±Î½¤ÎÁ°ÅÄÍª¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡££³Ç¯»þ¤Ï¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£¹â¹»ÄÌ»»£³£±ËÜÎÝÂÇ¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢£²£³Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÆó·³Àï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢°ÂÂÇ¤âµÏ¿¡£Èó¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï£¹£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬¡¢£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£¶ÂÇÅÀ¡£