京都・平安神宮の創建百三十年記念、夜間参拝イベント『創建百三十年記念 NAKEDヨルマイリ2025-26 平安神宮』が開催

各地でさまざまなデジタルアートを披露しているネイキッドが、京都の国指定重要文化財である平安神宮の創建百三十年を記念して、夜間参拝イベント『創建百三十年記念 NAKEDヨルマイリ2025-26 平安神宮』を開催します。

京都・平安神宮で創建百三十年を記念したイベント「NAKEDヨルマイリ 平安神宮」は、「祈り」をテーマにした新しい形の文化体験として、訪れる人々がそれぞれのかたちで夜の神社の時間を過ごせる場に。

平安神宮の壮麗な社殿や神苑が、クリエイティブカンパニーNAKED, INC.の光と演出によって幻想的に照らし出され、一年を振り返り、新しい年への願いに思いを寄せるきっかけが届けられます。

本年の目玉は、約1年半ぶりにお披露目される塗替工事を終えた大極殿。平安神宮の顔とも言える大極殿はかつての平安京の正庁、朝堂院を再現した壮麗な建築。鮮やかな朱色の社殿、碧瓦の屋根、そして両端に輝く金色の鴟尾が見どころです。重要文化財・大極殿が幻想的な光に包まれたなかで参拝できます。

創建百三十年特別企画の クイズスタンプラリー

また、近隣の京都市民の方にも来場してもらいやすい京都市民割を実施。京都市在住の方、または京都市内の学校に在籍している学生を対象としており、子どもは無料で入場、大人は各チケット500円引き。また、創建百三十年特別企画として、平安神宮の歴史や「四神相応」の伝説を学べるクイズ形式の光るスタンプラリーを実施。境内や神苑をめぐりながら光のスタンプを集めてクイズに挑戦し、全問正解者にはお菓子のプレゼントを用意。親子でも楽しめる、学びと体験が融合した企画となっています。

「創建百三十年記念 NAKEDヨルマイリ2025-26 平安神宮」は、2025年12/19(金)〜12/30(火)、2026年1/6(火)〜1/18(日)の期間、京都市・平安神宮で開催されます。

※会期中である2025年12月22日（月）まで、大極殿は平安神宮百三十年祭記念事業として塗替・耐震工事中になります（ご参拝は可能でございます）。大極殿工事中の開催期間中の特典として、有料のNAKEDディスタンス提灯®︎500円をひとグループにつき、１個無償貸出いたします。

創建百三十年記念 NAKEDヨルマイリ2025-26 平安神宮