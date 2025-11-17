MLB公式が告知

米大リーグ（MLB）は16日（日本時間17日）、ドジャースの大谷翔平投手をイメージしたグッズを発表。ファンへのプレゼント商品として告知された逸品に、米ファンから「欲しい」「オーマイガー」などの声が上がり、早くも争奪戦の様相を呈している。

発表されたのは大谷をイメージしたユニコーンのぬいぐるみ。白いふわふわのボディに青い角と足が特徴的。背中には「OHTANI 17」の刺繍が入り、かわいらしい表情でユニコーンを模した逸品になっている。ユニコーンは大谷選手のユニークさを象徴するものだ。

MLB公式Xが実際の商品画像を公開。「唯一無二の選手のための唯一無二のプレゼント！」「ショウヘイ・オオタニをイメージしたぬいぐるみのユニコーンをゲットするチャンス！ リポスト＆返信して応募しよう」と文面に記して投稿すると、4時間半で3700件以上リポストされ、米ファンからの反響が相次いでいた。

「欲しい」

「オーマイガー」

「いいね。でもヤギ（GOAT）とユニコーンのハイブリッドにすべきだったな。あるいはカモノハシとユニコーンでも」

「自分の子供のために絶対欲しい」

「want (欲しい）じゃない。NEED（必要）なんだ！」

「うちの娘、これのためなら何でもするかも」

「僕が一番のドジャースファンだから、お願いします！」

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。



（THE ANSWER編集部）