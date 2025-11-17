クリスマスケーキアフタヌーンティー、期間限定ディナー！JWマリオット・ホテル東京「フェスティブプロモーション 2025」
JWマリオット・ホテル東京が、開業後初となるフェスティブプロモーションを展開。
世界が認めたパティシエによる「クリスマスケーキコレクション」や「クリスマスアフタヌーンティー」に、心身を満たす「期間限定ディナーコース」が登場します！
JWマリオット・ホテル東京「フェスティブプロモーション 2025」
期間：2025年12月1日より順次
東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」の高層階に位置する「JWマリオット・ホテル東京」が、開業以来初めてとなるフェスティブシーズンに合せたプロモーションを展開。
世界コンクールで実績を持つエグゼクティブ・ペストリーシェフである野島茂が手掛ける、クリスマスケーキとクリスマス限定アフタヌーンティーが提供されます。
さらに期間限定のフェスティブディナーコースも用意され、心身を満たす美食体験と記憶に残る祝祭のひとときを届けてくれるプロモーションです。
フェスティブシーズンの訪れを記念して、11月7日からはクリスマスツリーをはじめとする祝祭の装飾も実施されています！
「禅」の美意識に着想を得た静謐なインテリアに、煌びやかな季節の装飾が加わることで、JW マリオットならではの心温まるエレガンスに満ちた体験に一層の華やぎをプラス。
高層階からの窓から広がる都会的な景観が彩る洗練された空間で、心身ともに満たされるマインドフルなひとときを堪能できます☆
クリスマスケーキコレクション 2025/フェスティブスイーツ
予約期間 ：2025年11月12日(水)〜12月10日(水)
受取期間 ：2025年12月23日(火)〜12月25日(木) 11:00〜19:00
受取場所 ：JW マリオット・ホテル東京 30階 「ル・クレス」
予約：ル・クレス Tablecheckにて受付
世界コンクールで数々の受賞歴を誇るトップパティシエ・野島茂が手掛ける、繊細な技と独創性が光るクリスマスケーキコレクション。
定番から、特徴的な個性を持つケーキまで、バリエーション豊かに用意されています。
また、クリスマスを彩る「シュトーレン」や「ジンジャーブレッドマンクッキー」も注目です☆
クリスマス ストロベリー
価格：12cm 8,000円（税込）、15cm 10,000円（税込）
「クリスマス ストロベリー」は、ジャージー牛乳の生クリームと苺をサンドした定番ショートケーキ。
やさしい甘味と苺の酸味がマッチした味わいです。
アルコールを使用していないため、お子さんも安心して食べられます！
クリスマス アリア
価格：12cm 8,000円（税込）
「クリスマス アリア」は、野島茂のシグネチャーであり、クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリーで受賞歴を誇るチョコレートケーキ。
ムースとレモンコンフィ、ヘーゼルナッツのビスキュイが層となり、カラメリゼによるパリパリ食感も楽しめます☆
クリスマス トンプソン
価格：12cm 8,000円（税込）
「クリスマス トンプソン」は、オーストラリアの伝統菓子をアレンジした華やかなケーキ。
ピスタチオ風味のチョコレートソースを染み込ませたスポンジに、カスタードクリームとクロテッドクリームを合わせたクリームが使用されています！
シュトーレン
価格：
Sサイズ（縦180mm×横120mm×高さ70mm) 4,000円（税込）
L サイズ（縦 235mm×横 110mm×高さ 75mm）6,000円（税込）
クリスマスの定番「シュトーレン」は、ラム酒に3か月漬け込んだドライフルーツをふんだんに使用。
生地にはローマジパンを練り込み、コクを出しています。
焼き上がり後にバターをくぐらせ、いっそう芳醇な香りに☆
しっとりとした仕上がりと香り高い風味が楽しめます！
ジンジャーブレッドマンクッキー
価格：2,000円（税込）
見た目にも楽しい、「ジンジャーブレッドマンクッキー」もラインナップ。
クリスマスの時間を彩る、シーズンらしいひと品です☆
エグゼクティブ・ペストリーシェフ：野島茂氏 コメント
クリスマスケーキは、JWマリオットが大切にする“マインドフルな喜び” の瞬間を体現するものです。
心温まるエレガンスが息づくJW マリオット・ホテル東京のフェスティブシーズンに、これまでに培った繊細な技と独創性を凝縮した特別なコレクションをお届けできることを光栄に思います。
JW Marriott クリスマス アフタヌーンティー
期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)
時間：12:00〜17:00
価格：10,000円（税・サ込）
予約：JWラウンジ オフィシャルサイト
ホテル30階の「JWラウンジ」は、暖炉の火が温もりを醸す、我が家のような雰囲気。
空中に浮かぶよう設計された「ツリーハウス」と呼ばれる吹き抜けの空間や、ゆったりしたソファ席で、季節のアフタヌーンティーが楽しめます☆
2025年12月1日からは聖なる季節の到来を祝して、期間限定の「JW Marriott クリスマス アフタヌーンティー」を提供。
スイーツは野島茂氏の繊細な技が光る、クリスマスにふさわしいラインナップになっています！
定番のストロベリーショートケーキに加え、濃厚なクリスマスチョコレートムースや見た目も華やかなピスタチオストロベリータルトが、クリスマスのひとときを演出。
また、季節の焼き菓子としてシュトーレンも登場します。
セイボリーには、クリスマスらしい豪華な食材を厳選。
金柑に詰めたフォアグラムースにはパンデピスのクランブルを添え、国産牛ローストビーフと赤キャベツのサンドイッチには西洋山葵を効かせたマヨネーズが使用されています。
さらに、ブッシュドノエル仕立ての天使の海老とパプリカトルティーヤロールや鴨とビーツのコンソメなど、彩り豊かなメニューが祝祭ムードを盛り上げます。
焼き立てを用意するスコーンは定番のプレーンに加え、香り高い柚子スコーンも用意。
クロテッドクリームやストロベリーコンフィチュール、濃厚なトフィークリームとともに、温かいスコーンを楽しめます！
フェスティブシーズン限定ディナーメニュー
世界各地で25年以上の経験を持つカリナリー・ディレクターのコンラド・トロンプが率いる、JWマリオット・ホテル東京のレストランでは、期間限定で各レストランから特別なディナーコースを用意。
ミシュランスターシェフが監修するモダン地中海料理から、季節の味覚を味わう日本料理まで展開されます。
「革新性」と「オーセンティシティック」をコンセプトに、東京のダイナミズムを融合させた期間限定のディナー。
新しい食の旅を、祝祭にふさわしい特別なコースとして堪能できます☆
日本料理「華香 (Kakō)」華香フェスティブ限定ディナー
期間：2025年12月16日(火)〜12月30日(火)
時間：ランチ 12:00-15:00、ディナー 17:30 - 21:30
料金：20,000円（税・サ込）
内容：お椀：金目鯛真丈（うぐいす菜 柚子）焼き物：喜知次炭火焼き（染め卸 金柑 はじかみ フィンガーライム）揚げ物：毛ガニ割粉揚げ（百合根 香草）強肴：和牛ヒレ肉ロースト（山椒だれ 芽キャベツ 馬鈴薯）水菓子：紅マドンナ、苺 など上質な冬の味覚を贅沢に使った全8品を提供
※メニュー内容は仕入れ状況により変更になる場合があります
予約：華香 オフィシャルサイト
日本の伝統と四季の移ろいを表現する29階のメインダイニング「華香（Kakō）」 では、旬の豪華食材をふんだんに使用した、フェスティブ限定の会席コースを提供。
76席と個室（最大8名）からなる、東京のベイエリアを一望する落ち着いた空間で、特別なひとときを楽しめます。
全国47都道府県から厳選された、日本酒・焼酎・ワイン・クラフトビールとともに、料理を堪能。
クリスマス期間はもちろん、年末年始に家族や親しい人と集まる場としてもぴったりです！
モダン地中海料理「セフィーノ (Sefino)」Sefino フェスティブ セレブレーション
期間：2025年12月16日(火)〜12月30日(火)
時間：ディナー 18:00 - 21:30 (日曜・月曜定休)
料金：36,000円（税・サ込）
内容：ウェルカムドリンク＆スナックブラウンバターカリフラワー、クリスタルキャビアグリルカラビネロ、プッタネスカ魚料理：ロブスター、シャントレル、シャンパーニュソースメインディッシュ：鹿肉、スモークビーツ、マスタードシードカルドッソライス、ムール貝、サフランスイーツ：パーシモン、チョコレート、紅茶、カカオニブ、ミニャルディーズ
※メニュー内容は仕入れ状況により変更になる場合があります
予約：Sefino オフィシャルサイト
地中海の感性と日本の美意識が融合したスペシャリティレストラン「セフィーノ (Sefino)」では、フェスティブシーズンを祝う期間限定ディナーコースを用意。
メニューを監修するのは、香港のミシュラン一つ星レストラン「Andō」を手がけるアグスティン・バルビ氏です。
家庭的で温かく、誠実な味わいを大切にしながら、温度・食感、味わいの細部にまでこだわりぬいた地中海料理。
東京の煌めく夜景とともに、特別なひとときを過ごせるディナーです！
世界が認めたパティシエによる「クリスマスケーキコレクション」や、フェスティブシーズンにふさわしい「期間限定ディナーコース」を展開。
JWマリオット・ホテル東京の「フェスティブプロモーション 2025」は、2025年12月1日より順次展開です☆
