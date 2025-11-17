◆２６年北中米Ｗ杯欧州予選 ▽Ｆ組 最終第１０節 ポルトガル９―１アルメニア（１６日・ポルト）

ポルトガルが９発で大勝し、首位通過でＷ杯出場を決めた。

前半７分にＦＫからレナト・ベイガが頭で押し込み先制すると、その後、１８分にアルメニアに追いつかれるが、１―１から怒とうのゴールラッシュを開始した。

２８分にバックパスを奪ったゴンサロ・ラモスが左足で勝ち越し点を決めると、３０分にもジョアン・ネベスが右足でゴール。４１分にもネベスが直接ＦＫで追加点を挙げた。前半アディショナルタイム３分にはブルーノ・フェルナンデスがＰＫで得点し、前半を５―１で折り返した。

後半６分にもフェルナンデスが右足で流し込み、リードを広げた。さらに同２７分にはＰＫで加点し、フェルナンデスはハットトリックを記録。同３６分にはＣＫの流れから、ネベスが右足で押し込み、こちらもハットトリックの活躍となった。同アディショナルタイム２分にも、フランシスコ・コンセイソンが左足でチーム９点目を奪った。

エースのＣ・ロナウドを出場停止で欠いたものの、ポルトガルは４勝１分け１敗の勝ち点１３で、７大会連続９度目の出場権を獲得した。