EXILE、完全復活のドームツアーが開幕 ATSUSHIも復帰し“笑顔”と“感謝”のパフォーマンス
EXILEが11月15日、全国ドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON"』を福岡・みずほPayPayドーム福岡でスタートさせた。グループにとって通算8度目のドームツアーで、ATSUSHIも合流し、EXILE TRIBEからのSTARTING MEMBERも加えた総勢20名が出演。約3万人の観客を前に、アンコール、メドレーを含む全29曲を披露した。
【写真】圧巻のパフォーマンスを見せるEXILE
ライブ冒頭、EXILE、STARTING MEMBER、サポートメンバーのTHE JET BOY BANGERZ（TJBB）、そしてEXPGの成人＆キッズダンサーら、この日出演する全キャスト総勢100名超がキャンドルを手に登場。幻想的な空間の中、「Reason -Planet Earth Ver.-」で幕を開け、「Choo Choo TRAIN」「I Wish For You」などの代表曲を連続でパフォーマンス。デビュー24周年を迎えた9月27日にリリースされた「Get-go!」をはじめ、「銀河鉄道999」「Rising Sun」などヒット曲が満載のセットリストが組まれ、「Lovers Again」「ふたつの唇」「Ti Amo」などはメドレー形式で披露された。
中盤にはEXILE THE SECONDが登場し、STARTING MEMBERを迎えてエンターテインメント性の高いステージを展開。EXILE TRIBEのアンセムとして後輩たちに受け継がれている「24WORLD」や、TJBBによるゾンビダンスなど多彩な演出で魅了した。
ライブ終盤、「道」ではTAKAHIROとATSUSHIが「この曲を愛してくださって、育ててくださってありがとう！」と観客に呼びかけると、約3万人がサビを大合唱。アンコールでは「24karats」シリーズのメドレーが展開され、力強いパフォーマンスでボルテージは最高潮に。
同公演では、新曲「Smile」も初披露された。「笑顔」をテーマに、EXILEメンバーやファンクラブ会員約3000人の笑顔写真が巨大スクリーンに映し出され、モザイクアートで“SMILE”の文字が“EXILE”へと変化する演出に、観客からは大きな歓声が上がった。TAKAHIROは「僕らEXILEが長く活動する中で、こうやって皆さんと直接会って同じ空間で笑顔を交換できることが僕らの生き甲斐に繋がっています。これからもどうか素敵な笑顔を絶やさずに過ごしていただきたいなと思います。また最高の笑顔で楽しんでいきましょう！」とメッセージを送った。
またこの日、EXILE THE SECONDのアリーナツアー『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 “PERFECT YEAR BEST 〜Born To Be Wild〜”』の開催も発表。静岡・エコパアリーナ公演を皮切りに全5公演が予定されている。
囲み取材でAKIRAは「僕たち自身もこのメンバーでのこの景色を待ち望んでいました」としみじみとコメント。2026年に25周年を迎えるEXILEの未来に向けて、ATSUSHIも「いろいろ形を変えていく中で、ファンの方も途中迷っちゃった人もいると思いますけど、やっぱり今この形でもう1回走り始めた今のEXILEを見ていただいて、感動的で楽しいライブを届けられるんだって証明したい。そして、来年につながるように。来年はまたスペシャルな企画を考えていますので、さらに盛り上げていければなという思いです」と意気込みを見せた。
