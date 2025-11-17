蛙亭・イワクラ、“交際4年”オズワルド・伊藤との破局も笑顔「これで、晴れて堂々と…」 『有吉の壁』OPで言及
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）が、17日までにYouTube公式チャンネルを更新。19日放送の2時間SP「一般人の壁を越えろ！おもしろ利根町の人選手権」オープニングの様子を先行公開し、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが“破局”について言及した。
【破局告白の瞬間】オズワルド伊藤「別れまして…」にスタジオ騒然
イワクラは、かつてルームメイトだったお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と交際。だが、交際4年を迎えた今秋、伊藤が、ABEMAのバラエティー『チャンスの時間』（毎週日曜 後11：00）で破局を告白していた。
公開された動画では、有吉弘行が出演芸人の近況をいじるなか、「イワクラさんが破局…」と切り出すと、イワクラは照れながら前へ。「これで、晴れて堂々と風俗に通えます」と笑顔で言うと、周りの芸人に一斉にツッコまれた。
そして有吉が「報告、楽しみにしています」とその場を収めた。
