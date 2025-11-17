歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。

富山でコンサートを行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 森高千里 】 「皆さんの温かい応援、優しさを感じながらパフォーマンスすることができました」 富山でのライブを報告





森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 11月16日 富山 高周波文化ホール（新湊中央文化会館）大ホール 終了しました！」と、投稿。







続けて「皆さんの温かい応援、優しさを感じながらパフォーマンスすることができました。今日もめちゃくちゃ盛り上がってくれてありがとうございました〜」と、綴りました。







そして「今日は新湊大橋を渡って海王丸を見に行きました。帆が張った姿を見ることはできませんでしたが、遠くからでもすごーい迫力でしたよ！」と、記しました。







更に「”日本のベニス”と呼ばれている内川にも行き、番屋カフェにも行って穏やかな時間を過ごすことができました。景色がとっても良く静かで素敵な場所だったなぁ〜 また必ず行きたいです！」「射水市のキャラクター「ムズムズくん」も可愛かった。」と、綴りました。





最後に、森高千里さんは「ツアーは残すところあと1公演となりました。12月6日 千葉 森のホール21（松戸市文化会館）大ホール 楽しみにしています！」と、ファンに向けて呼びかけています。







【担当：芸能情報ステーション】