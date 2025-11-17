人気観光地“999段の石段“を車で駆け上がるイベントで事故　安全ロープ絡まり猛スピードで後退…石塀に衝突　中国

中国・湖南省の観光地・天門山で、999段の「天国への階段」を車で駆け上がるイベント中に事故が起きた。

挑戦していた中国の自動車メーカーの車が途中で動力を失い、猛スピードで後退して石塀に衝突した。

安全保護ロープが車輪にからまったことが原因で、メーカーは「全面的な修復と賠償を行う」と謝罪している。

石段を車で登るも勢い失い後退し衝突

中国・湖南省の人気観光地でカメラがとらえたのは、歴史的建造物へと続く階段で車が衝突する瞬間だ。

場所は、999段の石段が有名で、「天国への階段」とも呼ばれる天門山。

この日、全長約300メートルにわたる石段を車で一気に駆け上がるイベントが行われた。

挑戦したのは、中国の自動車メーカーだ。

スタート直後は、順調に階段を登っていく車。

しかし、車体が左右にふらつき始めると勢いを失い、今度は猛スピードで後退。

石の塀をなぎ倒して止まった。

けが人なしもメーカーが謝罪「事後処理を適切に行う」

目にした人は、「何かに引っかかったのか？」と疑問を口にした。

事故を起こした自動車メーカーによると、車に取りつけていた安全保護のロープが右側の車輪にからまり、動力を失ったという。

この事故によるけが人はいなかったが、中国の自動車メーカーは「全面的な修復と賠償責任を約束し、事後処理を適切に行います」と述べ、謝罪した。

（「イット！」11月14日放送より）