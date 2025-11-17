仙台管区気象台発表

東北地方では、１７日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。また、東北日本海側では、１８日にかけて、西よりの強い風に注意してください。

［気象概況］

１７日は、低気圧が急速に発達しながらサハリン付近からオホーツク海へ進み、東北日本海側では気圧の傾きが大きくなるでしょう。また、低気圧からのびる前線が東北地方を通過し、１８日にかけて、冬型の気圧配置となる見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北地方では、積乱雲が発達し、雷の発生する所があるでしょう。また、東北日本海側では、１８日にかけて、西よりの風が強い見込みです。

［風の予想］

１７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北日本海側 陸上 １３メートル （２５メートル）



［防災事項］

東北地方では、１７日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、東北日本海側では、１８日にかけて、西よりの強い風に注意してください。

