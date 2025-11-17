マリナーズをFAとなったジョシュア・ネーラー内野手（28）が球団と5年契約で最終調整していると16日（日本時間17日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」など複数の米メディアが報じた。

カナダ出身のネーラーは19年にパドレスでメジャーデビュー。ガーディアンズを経て、今季はダイヤモンドバックスでプレーした。

7月にマリナーズにトレードで移籍。マ軍では強打の一塁手として、チームの24年ぶり地区優勝に貢献。今季成績は147試合で打率・295、20本塁打、92打点だった。

ポストシーズンでもブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズで3本塁打を放つなど、勝負強さを発揮した。シーズン終了後にFAとなり、今FA市場ではメッツ・アロンソに次ぐ有力な一塁手として注目されており、マ軍のジャスティン・ホランダーGMはシーズン後、FAとなったネーラーとの再契約について「最優先事項」と語っていた。

マリナーズは日本選手とのつながりも深く、今オフにメジャー挑戦を目指すヤクルト・村上宗隆や巨人・岡本和真の移籍先にも挙がっていたが、ネーラーとの再契約は両選手にも影響が出てきそうだ。