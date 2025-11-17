北海道で酪農に携わってきた男性が、余剰在庫となった脱脂粉乳の成分を使った合成繊維を開発し、Ｔシャツにして販売を始めた。

新たな価値を加えて再生する「アップサイクル」の取り組みで、飲食店の格付け本「ミシュランガイド」に掲載されたレストランも趣旨に賛同してユニホームに採用するなど注目を集めている。（北海道支社 岡本紘太郎）

「北海道産の脱脂粉乳で作ったＴシャツです」。札幌市中央区の大通公園で９月に開催された食の祭典「オータムフェスト」で、新興企業「ブループリント ワン」（東京）の鈴木大樹代表（４５）が道行く観光客らに声をかけた。脱脂粉乳から抽出したたんぱく質をレーヨンに混ぜた合成繊維と綿で作った生地は、シルクのような滑らかな質感で汚れもつきにくい。販売した４日間で計７０着が売れた。

脱脂粉乳はバターなど乳製品の製造過程で出来る。ヨーグルトなどの原料に使われるが、コロナ禍に学校給食がなくなったり、飲食店の時短営業が重なったりした影響で需要が低迷。一般社団法人「Ｊミルク」によると、２０２２年５月の余剰在庫は過去最多の１０万４２０６トンに上った。

酪農家を支援するサービスを提供するＩＴ企業で働いていた鈴木さんも「処分にも費用がかかり大変だ」との現場の声を聞いていた。

新たな活用法を模索していた鈴木さんは、１９７０年代に牛乳の成分を使ってシルクに似た繊維が作られていたことに着目。脱脂粉乳にも応用できるのではと考え、一念発起して２２年に起業し、開発に乗り出した。

ただ、道のりは平坦（へいたん）ではなかった。国内ほぼすべての繊維工場に協力を打診し、中国や台湾にも足を運んだが、色よい返事は得られなかった。諦めずに企業を訪ね歩き、ようやく１社から協力を取り付けた。発案から約３年半かけ、今年９月に量産化にこぎ着けた。

滑らかな肌触りが生かせ、汎用（はんよう）性もある製品をと、Ｔシャツにして販売を始めると、ミシュランガイドで一つ星を獲得したフレンチレストラン「メリメロ」（札幌市）が従業員のユニホームに採用してくれた。オーナーシェフの佐藤大典（ひろのり）さん（４５）は「あまり知られていない脱脂粉乳の課題を発信する一助になる」と話す。

国の後押しで家畜飼料への転用が進み、脱脂粉乳の余剰在庫は、２５年８月には６万５４７１トンまで減った。ただ、在庫のだぶつきが解消されたわけではない。

鈴木さんは「今までにない製品を通じて、酪農家が抱える問題に関心を持ってもらうきっかけにしたい」と意気込んでいる。Ｔシャツの価格は３３００〜５７７５円で、「ブループリント ワン」の公式サイトから購入できる。