ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、最強のヌメルゴンが出現する「イベントテラレイドバトル」を11月21日9時から11月24日8時59分までと、11月28日9時から12月1日8時59分までの2つの期間で開催する。

本イベントでは、★7の黒い結晶のテラレイドバトルにヌメルゴンが出現。このヌメルゴンはみずテラスタイプで、「さいきょうのあかし」がついている。なお、本イベントで出現するヌメルゴンは1つのセーブデータにつき1匹のみつかまえることが可能で、つかまえた後でも期間内であれば黒い結晶のテラレイドバトルに参加し、報酬を受け取ることができる。

また、11月28日9時から12月1日8時59分の期間では、★5のテラレイドバトルの結晶でハピナスに出会いやすくなる。出現するハピナスのテラスタイプは様々で、勝利するといろいろなタイプのテラピースやけいけんアメを普段よりたくさんゲットできる。

「イベントテラレイドバトル」に挑戦する際の注意事項

・イベントテラレイドバトルで遊ぶには、以下の方法で最新情報を受け取ってほしい。

「ポケポータル」→「ふしぎなおくりもの」→「ポケポータルニュースを 受け取る」

※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。

・黒い結晶のテラレイドバトルに挑戦するには、エンディング後に遊べるようになるイベントをクリアしている必要がある。ただし、マルチプレイ中のトレーナーのテラレイドバトルに参加する場合か、あいことばで知り合いのテラレイドバトルに参加する場合、イベントをクリアしていないトレーナーも黒い結晶のテラレイドバトルに参加することができる。

・★5のテラレイドバトルに挑戦するには、エンディングまで進行している必要があります。ただし、マルチプレイ中のトレーナーのテラレイドバトルに参加する場合か、あいことばで知り合いのテラレイドバトルに参加する場合、エンディングまで進行していないトレーナーも★5のテラレイドバトルに参加することができる。

・インターネット通信を用いて他のトレーナーとテラレイドバトルをするには、Nintendo Switch Online（有料）への加入が必要。

・イベントテラレイドバトルはパルデア地方でのみ発生する。

