“イケメンすぎる”と話題のASTRO・チャウヌ弟、ユーチューブにサプライズ出演で反響殺到！「かっこいい」

ボーイズグループASTRO・チャウヌ（本名イ・ドンミン）の弟、イ・ドンフィがYouTubeチャンネルにサプライズ登場し、大きな関心を集めている。特に、悪質コメントに苦しむ芸能人を守りたいという思いを明かし、注目を浴びている。

【画像】チャウヌの弟、4秒出演で“イケメンすぎる”と話題

11月16日、YouTubeチャンネル『セバシ講演』に「Korea AI Summit 話題の研究員｜チョ・ヨンミン｜AI専門家 AIブランディング イ・ドンフィ」というタイトルの動画が公開された。

これは、11月10日に韓国で開催された「AIサミット ソウル＆エキスポ 2025」の現場を収めたもので、イ・ドンフィ研究員がステージに立ち講演する姿が写し出されている。

（画像＝『セバシ講演』キャプチャ）イ・ドンフィ

イ・ドンフィは、Unbound Labのチョ・ヨンミン代表とともに「AIレシピ：兄のために作ったAI、ブランド検証ツールに進化する」というテーマで発表を行った。ファン・芸能人・ブランド間のコミュニケーション課題をデータに基づいて解決するため、彼が開発に参加したソリューションを紹介し、注目を集めた。

彼は「中国でメディアを専攻し、広告業界で働いていた」としたうえで、「個人的な悩みを代表に相談する中で、このプロジェクトに自然と合流することになった」と経緯を説明。さらに「AIサミットでスピーチまで任せていただき、感謝している」と心境を語った。

中でも関心を呼んだのは、“悪質コメントから守るシステム”に関する発言だ。イ・ドンフィはオンライン上の悪質コメント問題に触れ、「芸能人は露出が増えるほど、悪質コメントで深く傷ついてしまう」とし、「彼らを守れる仕組みを作ることが目標だ」と強調した。

この言葉から、ネットユーザーたちが真っ先に思い浮かべたのは、彼の実兄であり、世界的な人気を誇るトップスター・チャウヌの存在だ。

（画像＝『セバシ講演』キャプチャ）イ・ドンフィ

オンライン上では「兄を守りたいという気持ちがプロジェクトの原点なのだろう」「本業もできて人柄もいい…温かい兄弟」「兄のためにAIを開発したなんて映画みたい」「本当に頼もしくてかっこいい弟」など、称賛の声が続々と寄せられている。

兄への深い愛情、芸能人を守ろうとする責任感、そして自身の専門性を備えたイ・ドンフィの歩みは、「外見も人柄も優れた兄弟」として評価を高めている。

なお、チャウヌの弟イ・ドンフィは中国の復旦大学出身で、韓国の有名広告会社を経て、アンバウンドラボに入社したことが判明した。

6月に韓国で放送されたtvN『ユ・クイズON THE BLOCK』に少しの間登場して注目を集め、2024年12月にチャウヌが出演したtvNのバラエティ番組『フィンランド間借り暮らし』にも登場し、話題になった。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

（記事提供＝OSEN）