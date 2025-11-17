佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気についてお伝えします。



「天気の予想」

午前中は日差しがたっぷり届くでしょう。午後になると雲がだんだん増えてきて、小雨がぱらつくかもしれません。雨足が強まることはなさそうですが、午後に外にいる時間が長い方は折りたたみの傘を持っておくと良いでしょう。



「気温の予想」

最高気温は16日よりも低い所が多く、20℃前後でしょう。ただ、北風が強めに吹くので数字よりは少し寒く感じられそうです。



「上空寒気の予想」

18日以降、この時期としては非常に強い寒気が流れ込んできます。1500ｍで0℃というのは、雨が降った場合、山地では雪に変わる目安です。今回はまとまった雨は降らないため雪の心配はありませんが、気温はあまり上がらず、冬本番の寒さになりそうです。



「気温の移り変わり」

雲が多いので、放射冷却は弱く、朝の冷え込みは先週までの予想に比べると和らぐ見込みです。一方、日中は12月上旬～中旬並みの気温になりそうです。福岡市でも最高気温が12℃と、冬物コートの出番となりそうです。17日から18日にかけての気温の変化が大きくなります。体調を崩さないように十分にご注意ください。



「なのか間予報」

17日、18日は北風が強まります。洗濯物を外に干す際は、飛ばされないようにしっかり留めておきましょう。また、波もやや高くなりますので、沿岸の地域ではご注意ください。 また、各地で紅葉が見頃です。今週末はよく晴れるので紅葉狩り日和になるでしょう。