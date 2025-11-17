LINKAの最新ヒートブラシが登場！外出先でも美髪を叶えるコンパクト設計

毎日のスタイリングをもっと自由に、もっと心地よく。そんな願いを叶える、LINKAの新作「スリークオン ヒートブラシ」が登場しました。コンパクトに折りたためるうえ、スマホより小さいサイズ感♡バッグにポンと入れて持ち運べる軽量設計は、外出先でもサッと整えたい忙しい女性にぴったり。さらに髪への負担を抑えた特殊コーティングや、使い勝手にこだわった温度設定・オートOFFなど、嬉しい機能がぎゅっと詰まったアイテムです♪

超軽量×折りたたみ式で持ち歩き楽々

LINKA スリークオン ヒートブラシは、約135gという驚きの軽さと折りたたみ式のデザインが特徴。スマホより小さいサイズで、ミニバッグでのお出かけにも◎。

ヒートプレートにはセラミックコーティングが施され、髪に均一に熱を伝えてダメージを抑えます。さらに、やけど防止球が配置されているため頭皮に優しく、外出先でもスムーズにスタイリングできます。

「ミープラス リペアブースター ヘアマスク」登場！香りと質感を自分好みにカスタマイズ

シンプル操作と充実の安全設計

ボタン1つで160/180/200℃の3段階温度調整が可能なシングルボタン設計は、忙しい朝でも迷わず使える手軽さが魅力です。

折りたたみ時の自動OFFに加え、25分経過で電源が切れるオートOFF機能を搭載し、使用時の安心感もばっちり。

日常に寄り添う“コンパクト×シンプル”な仕様が、LINKAのブランドコンセプトにもぴったりです。

商品情報まとめ

LINKA スリークオン ヒートブラシ



価格：7,700円(税込)

日本国内取扱先：LINKA公式オンラインショップ／楽天市場／Amazon／ヤフーショッピング

※店舗により発売日が変更になる場合がございます。

プチサイズで頼れる1本を日常に♡

ミニバッグにも入るコンパクトさ、手軽なシングルボタン操作、髪に優しいセラミックコーティング、安心のオートOFF機能…。

LINKA スリークオン ヒートブラシは、毎日を快適に過ごしたい女性に寄り添うアイテムとして生まれました。

外出中のスタイリング直しや、旅行のお供にもぴったりの1本。美しさを手軽にキープできる心強い味方を、ぜひあなたの毎日に取り入れてみてください♪