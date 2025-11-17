親がどう働き、家族とどう接してきたか。その記憶は、良くも悪くも子どもの「働き方」や「家族観」に大きな影響を与えます。本記事では、佐竹さん（仮名）の事例とともに、自由な働き方がおよぼす影響についてFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。

インフルエンサーとして働く父

佐竹修一さん（仮名／40歳）は現在、都内郊外のマンションで妻の由衣さん（仮名）と2人の子どもと暮らしています。そんな佐竹さんのお仕事は「インフルエンサー」。SNSで情報発信し、主に子育て世代や一人暮らし世帯から支持を受け、フォロワー数は5万人を超えました。

（※本記事では、ご家族のプライバシー保護の観点から、ご本人の同意のもと、お名前を仮名として紹介します）

SNSの広告収入に加え、SNS発信についてのコンサル業務も行っており、年間の売上は300万〜400万円。経費はほとんどかからず、会社員時代と同水準の収入を確保しています。

「子どもが生まれてから、成長を見守れない働き方に疑問を感じた」と語る佐竹さん。会社員時代からSNSでの発信を始め、生活できる目途が立ったところで会社を辞めました。在宅ワークに切り替え、子どもの送迎や家事を率先して担うようになりました。

妻の由衣さんは、佐竹さんの独立を機に時短勤務からフルタイムに復職。現在は夫婦あわせて世帯収入約600万円台となり、贅沢はできませんが家事・育児の分担もバランスが取れた、充実した共働き生活を送っています。

この佐竹さんの「家族を優先する」働き方は、実は彼自身の幼き日の父の姿に、大きな影響を受けていました。

「父が働いている姿はほとんど見たことがありません」

佐竹さんの父・大輔さん（仮名／68歳）は、同世代が年金や再雇用で暮らすのを横目に、いまや法人で複数のアパートやマンションを所有し、役員報酬も含めた年収は6,000万円以上にものぼる資産家です。

しかし、もともとは大手企業の営業職として毎日忙しく働いていました。佐竹さんが生まれたころ、ほとんど家に帰らず仕事三昧。大輔さんは、土日も接待や商談が入る生活に疑問を持ち、「このままでは家族の記憶に自分が残らない」と30歳手前で不動産投資をスタートしました。

少しずつ物件を増やし、30代半ばでサラリーマンを卒業。佐竹さんが小学生のころ、佐竹さんが小学生のころ、学校から帰ると、いつも父が家で「おかえり」と迎えてくれ、宿題を見たり、公園でキャッチボールをしたりした記憶が残っています。平日に旅行にも頻繁に連れて行ってもらい、「お父さんはいつも家にいる人」というイメージが自然と根づきました。

その影響もあってか、「家庭を大切にしたい」「子どものそばにいたい」という価値観が、佐竹さんにも受け継がれていたのです。





妻が抱える「このままで大丈夫？」という不安

佐竹さん自身は、家族との時間があり、やりたい仕事ができている現在の働き方に満足しています。しかし、妻の由衣さんには「このままで大丈夫？」という漠然とした不安がありました。

夫の年収は300万円台、多くて400万円程度。自分も同じく300万円台。世帯収入600万円台では、将来の教育資金や老後資金を考えると「不安がない」とはいいきれません。

「会社員に戻る気はないの？」と由衣さんがそれとなく聞いても、夫の答えはいつも「いまがちょうどいいから」。

由衣さんには夫の真意がわかっています。それは、夫が心のどこかで、自分の実家（父親が資産家であること）を“保険”のように考えているのではないか、というもの。

「いまは好きな働き方をしても、最終的には親の莫大な資産を相続できる。だから自分は無理して稼がなくても大丈夫だ」――。夫は口には出しませんが、その“甘え”が根底にあるからこそ、現状に満足していられるのではないか。由衣さんは、そう思わずにはいられませんでした。

しかし、その相続がいつになるかもわかりませんし、そもそも他人の資産を当てにして将来設計を立てることはあまりに危険です。由衣さんは、そんな夫の楽観的な態度と、自分一人が将来のお金の不安を抱え込んでいる状況に、複雑な思いを抱えながら過ごしているそうです。

「自由な働き方」には計画が必要

佐竹さんのような働き方を選ぶ人も少なくはありません。家族がそれでお金に困らずにいられるのであれば、高い収入を得ても家族と過ごせる時間を失う生活に比べ、一部の価値観のうえでは、幸せな生活といえるでしょう。

しかし、自由な働き方には「自分で考える力」と「計画性」が不可欠です。

現状の家計に問題がなくても、将来必要になる教育費や老後資金をいくら残す必要があるのか、夫婦で把握しておく必要があります。こうした「お金の見える化」ができ、先々の見通しを立てるだけの収入を確保できれば、自分にとっての“ちょうどいい働き方”を選ぶことができます。

最低限確保したい金額がわかれば、もし不足しそうなら営業活動に力を入れて年収を底上げしたり、わずかな不足なら、わずかであれば単発のアルバイトなどで補ったりすることも可能です。

大切なのは「自分や家族が安心できる暮らしができているかどうか」。そして、その安心を続けていくための“数字”を把握することです。自分らしく生きるためにも、いまと将来のお金の見える化と、資金計画を立てていきましょう。

理想にも反面教師にもなり得る「親の働き方」

佐竹さんのように、SNSやフリーランスで家族との時間を大切にしながら働くスタイルは、令和の時代にさらに注目されるようになりました。

実際、総務省の「令和5年通信利用動向調査」によれば、テレワーク導入率はコロナ禍のピーク時からはやや落ち着きを見せているものの、依然として多くの企業で活用されています。さらに、内閣官房が2023年3月に公表した「フリーランス実態調査」によれば、フリーランス・個人事業主として働く人の数も増加傾向にあることが示されており、働く場所や時間にとらわれない生き方を選ぶ人は確実に増えています。

そして、その働き方は、親の姿を踏襲したり、逆に反面教師にしたりすることも多いようです。親の働き方や家族との接し方は、良くも悪くも子どもの生き方のモデルになります。

そういった自分たちの本質的な価値基準と、どんな将来像を目指すかを夫婦で共有し、それを実現するための資金計画を立てることが、なによりも重要です。

