プロ野球・巨人の喜多隆介選手が17日、都内で契約更改交渉に臨み、40万円ダウンの推定600万円でサインしました。喜多選手は8月に右ヒザを手術。来季は育成契約でのスタートとなります。

「復帰して早く支配下に戻って、1軍の舞台でできるようにというお声がけはしていただきました」

今季は甲斐拓也選手の加入で、キャッチャー陣はより激しいポジション争いに。喜多選手は一度も1軍にあがることはありませんでした。その悔しさを晴らすため、このオフにはリハビリはもちろんですが、スイングスピードや打球速度を上げるための体作りや体のバランスなどを見直していきたいと語りました。

「こうやって契約してもらえて、チャンスはもらえている。4月に実戦復帰と言われているが、開幕する頃には戦力の1人として見てもらいたい。開幕をめどに復帰して、ケガをする前のコンディションあげていきたいなと思っています」

目指すは勝てるキャッチャー。甲斐選手だけではなく、岸田行倫選手、小林誠司選手、大城卓三選手らが立ちはだかるキャッチャー陣にどう食い込んでいくか、来季は勝負の年となりそうです。