üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡Ë¤Î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè35²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨16¡¦1¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈÖÁÈºÇ¹â¤ÏÂè1²ó¤Î16¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï9¡¦0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ë¡¢Êª¸ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥¤¬¥¿¥¨¤Î¤³¤È¤òÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤¬Ìä¤ª¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬¤ì¤ë¡£¥È¥¤¬²ÈÂ²¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÈëÌ©¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£