ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢Îø¿Í¤È2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ø¡ª ¼ê¤Ä¤Ê¤®¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡©¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Ï11·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡õÎø¿Í¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Á¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¹õ¥³¡¼¥Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ªÆó¿Í¡¡¤ß¤æ¤¿¤ó´é½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤À¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡õÎø¿Í¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È