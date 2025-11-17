ココス「冬の福袋」が発売決定！ ニットバッグに紅茶セットや食事券をイン
ファミリーレストラン「ココス」は、11月18日（火）10時00分から、寒い冬でもココロがはずむようなアイテムを詰め込んだ「ココス 冬の福袋2026」の予約販売を、全国の店舗にて開始する。
【写真】ノルディック柄がかわいい！ 「福袋」オリジナルグッズ一覧
■紅茶時間を楽しむティーセットも
今回登場する「ココス 冬の福袋2026」は、冬を彩るオリジナルグッズと食事券がセットになった4840円の福袋（価格は税込）。
目玉となるのは、「ココス」自慢の紅茶を手軽に楽しめるティーセット。「ココス」の店舗が英国風のイラストで描かれた陶磁器製の「茶こし付きマグカップ」と、福袋でしか味わえないオリジナルティー「ストロベリーハニーティー」に加え、ロゴ入りの「ティースプーン」が付属しており、自宅でも本格的なティータイムがかなうアイテムがそろう。
また、ココスの人気メニュー「包み焼きハンバーグ」などをデザインに取り入れたノルディック柄の「ニットバッグ」や、手帳やギフトのデコレーションに使える「マスキングテープ（2種）」、「ゼムクリップ（5個入り）」など、日常使いにぴったりなグッズもセットになっている。
さらに、全国のココスで使える「お食事券」4000円分相当（500円×8枚）も含まれており、福袋購入後すぐに利用できるのもうれしいポイントだ。
なお、本商品の予約は店頭のみ可能で購入は1人3個まで。受け渡し期間は12月26日（金）から2026年1月6日（火）の間となる。
