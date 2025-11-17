【2025年 11/17〜12/1の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛11/17〜12/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





牡牛座 4/20〜5/20

躍進の運勢！ 持てる力を出しきって

大活躍のタイミングが到来！ パワーがみなぎり前向きになれるときです。思うように進まなかった案件も、目の前が大きく開けて楽しめる感覚が戻ってくるでしょう。仕事でも自分の企画が採用されるなど表舞台に押し上げられるとき。思いきり活躍しましょう。愛情運も好調。愛する人のことを考えて動くほど幸せを実感でき、運気もどんどん上昇。休日は大切な家族やパートナーと行動をともにしていっしょに楽しむ時間を持ってみて。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

レモンピール プレゼント選び 牡羊座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟