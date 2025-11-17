日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSで、Snow Manの目黒蓮のオフショットが公開され、劇中とのギャップが話題を呼んでいる。

【画像】はじける笑顔の目黒蓮／妻夫木聡＆目黒蓮が“オレンジデイズごっこ”／目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市のプライベートショット

■秋色アウター×ゆるデニムで魅せるリラックスコーデの目黒蓮

公開された写真の目黒は、キャメルカラーのフード付きブルゾンに淡いブルーグレーのニットを重ねた秋らしいレイヤードスタイル。

そこにペイント加工のワイドデニムと白スニーカーを合わせ、メガネをかけた柔らかな雰囲気のカジュアルコーデに仕上げている。

広々とした競馬場を背景に、くしゃっと無邪気な笑顔を見せる目黒。劇中では緊張感ある表情を見せる場面も多いが、こちらでは肩の力が抜けた自然体の佇まいが印象的だ。

SNSでは「無邪気なめめだ」「かわいすぎる」「ニコニコしてる耕一くんは天使」「めっちゃ良い笑顔」「撮影は妻夫木さん？」「ドラマの耕一くんとのギャップたまりません」など、温かい反応が続々と寄せられている。

■妻夫木聡＆目黒蓮が“オレンジデイズごっこ”

同ドラマのキャスト陣の仲の良さも話題に。妻夫木聡の公式Instagramでは、妻夫木と目黒が、2004年放送の『オレンジデイズ』（主演：妻夫木聡・柴咲コウ）の名場面を再現する“オレンジデイズごっこ”ショットを公開。こちらにも「懐かしい」「最高」「尊い」と反響が寄せられている。

■目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市のプライベートショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/