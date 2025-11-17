目黒蓮が“無造作ヘア×カジュアルコーデ”でくしゃっと無邪気な笑顔！青空の下の自然体ショットに「かわいすぎる」「撮影は妻夫木さん？」の声
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSで、Snow Manの目黒蓮のオフショットが公開され、劇中とのギャップが話題を呼んでいる。
【画像】はじける笑顔の目黒蓮／妻夫木聡＆目黒蓮が“オレンジデイズごっこ”／目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市のプライベートショット
■秋色アウター×ゆるデニムで魅せるリラックスコーデの目黒蓮
公開された写真の目黒は、キャメルカラーのフード付きブルゾンに淡いブルーグレーのニットを重ねた秋らしいレイヤードスタイル。
そこにペイント加工のワイドデニムと白スニーカーを合わせ、メガネをかけた柔らかな雰囲気のカジュアルコーデに仕上げている。
広々とした競馬場を背景に、くしゃっと無邪気な笑顔を見せる目黒。劇中では緊張感ある表情を見せる場面も多いが、こちらでは肩の力が抜けた自然体の佇まいが印象的だ。
SNSでは「無邪気なめめだ」「かわいすぎる」「ニコニコしてる耕一くんは天使」「めっちゃ良い笑顔」「撮影は妻夫木さん？」「ドラマの耕一くんとのギャップたまりません」など、温かい反応が続々と寄せられている。
■妻夫木聡＆目黒蓮が“オレンジデイズごっこ”
同ドラマのキャスト陣の仲の良さも話題に。妻夫木聡の公式Instagramでは、妻夫木と目黒が、2004年放送の『オレンジデイズ』（主演：妻夫木聡・柴咲コウ）の名場面を再現する“オレンジデイズごっこ”ショットを公開。こちらにも「懐かしい」「最高」「尊い」と反響が寄せられている。
■目黒蓮＆妻夫木聡＆佐藤浩市のプライベートショット
Snow Man
