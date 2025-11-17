BTSのJIN（ジン）のメッセージ動画が、雑誌『SPUR』の公式SNSにて公開された。

■BTSジン『SPUR』表紙に登場！「僕も綺麗ですし…」

JINは自身がグローバルブランドアンバサダーを務めるフランスのジュエリーメゾン「FRED（フレッド）」のアイテムを身につけ、『SPUR』1月号（11月21日発売）の表紙に登場。真っ白なタートルネック姿で口元に四葉のクローバーを添えた通常版と、JINの美しい顔が表紙いっぱいに写る増刊の2パターンが発売される。

この度公開されたメッセージ動画でJINは、グレーのパーカーを着たラフな格好で登場。JINは「今日は髪も少し短くして、久しぶりに新しい姿を見なさんにお見せすることができると思います」「キラキラ輝くフレッドも綺麗ですし、僕も綺麗ですし…美しい写真がたくさん撮れた撮影だったので是非見てくれると嬉しいです！」と、JINらしいコメントを寄せていている。

SNSでは「このくらいの髪の長さ好き！」「美しさ、優しさ倍増してる」「その髪型素敵！」「ジンくんのハンサム自認を聴くと、元気が出ます！」「なんて爽やかなの～」など、ファンのコメントを見ることができる。

本誌では特集「幸せを君に」と題し、JINの魅力を14ページにわたって掲載される。BTSのメンバーとの心温まるエピソードや日本で行ったソロツアーの思い出、そして今後についてのインタビューは必読。また、『SPUR』WEBでは、9月に韓国・ソウルで行われたというこの撮影の裏話が公開されている。

