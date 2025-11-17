１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ラストにトキ（高石あかり）の「ｂｅｅｒ大喜利」が爆笑を呼んだが、続く「あさイチ」ゲストにもネットが沸いた。

この日の「ばけばけ」では「ｂｅｅｒ」（ビール）がほしいというヘブン（トミー・バストウ）の注文がまったくわからないトキ（高石あかり）が「ビアー」と聞こえるさまざまなものを用意。琵琶、稗、コマ、ゴマというももちろん全部「ノー！！！」。トキは最後の手段としてなぜかサワ（円井わん）を連れてくる。ヘブンは「なぜ小学校の先生が？」と首を傾げるも、トキは「彼女は、サワ〜」と言うも、ヘブンは「ノットサワ！」と大混乱。トキも頭を抱える…というところで終わった。

そして始まった「あさイチ」では「ビアー、サワー」と言ってサワ役の円井がゲストで登場だ。大吉は「無理よ。だってビアーを知らないんだもん。聞き取れても売ってないでしょ」「もうちょっとヒント出してやればいいのに」と同情。華丸も「飲み物とか、乾杯とかね」と同意だ。

ネットでも「あさイチもサワさん！」「ビア〜からのサワ〜で、あさイチに円井わんさん登場。まさか、このために『さわ』の名前がついたのか？」「サワちゃんだー！」「サワ〜からのおサワちゃん！」などと沸いていた。

また視聴者からのメールで「あさイチに出演してしまいましたが、まだまだ『ばけばけ』に出演してくれますか」というものがあり、円井も「まだ全然出てきますし、ジンクス？」などと苦笑。大吉も「こっから先は風評被害です」と笑って訴えていた。